По программе «єОселя» выдано 4,6 тыс. ипотечных кредитов на 6,7 млрд гривен — Finance.ua

По программе «єОселя» выдано 4,6 тыс. ипотечных кредитов на 6,7 млрд гривен Сегодня 08:33 — Казна и Политика

В рамках программы доступной ипотеки «єОселя» выдано 4,6 тыс. льготных ипотечных кредитов на общую сумму 6,7 млрд гривен.

Об этом говорится в сообщении Министерства экономики.

«За три месяца от запуска массовой ипотеки кредиты по программе „єОселя“ под 7% взяли более 500 украинских семей на сумму 850 млн грн. В общей сложности банки уже выдали почти 4600 ипотечных кредитов по программе на 6,7 млрд грн. 67% этих кредитов получили военнослужащие и силовики, 12% - педагоги и ученые, 9% - медики. Напомню, представители этих профессий могут взять кредит по программе по льготной ставке 3%. В то же время любой украинец, не имеющий собственного жилья или нуждающийся в улучшении жилищных условий, также может взять кредит по этой программе под 7%. За прошедшую неделю 30% кредитов было выдано именно на условиях массовой ипотеки», — отметила замминистра экономики Надежда Бигун.

По ее словам, чаще всего кредиты брали для приобретения жилья на вторичном рынке (146 кредитов) и у застройщика (47).

Также четверо украинцев взяли кредиты на покупку строящихся квартир.

Как сообщали Українськi Новини, ассоциация риэлторов отмечает, что «єОселя» не повлияла на оживление рынка недвижимости.

1 августа стартовал новый этап программы «єОселя»: теперь все украинцы, не имеющие собственного жилья, могут взять льготный ипотечный кредит с годовой ставкой 7% в гривне.

В 2023 году в рамках программы «єОселя» планируется предоставить 10 тыс. ипотечных кредитов.

Українські Новини По материалам:

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