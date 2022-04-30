По каким критериям украинцы выбирают банки (исследование) — Finance.ua
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По каким критериям украинцы выбирают банки (исследование)

Сегодня 09:02Личные финансы
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Для большинства украинцев очень важна стабильность банковских учреждений, где обслуживаются их счета. Однако только треть опрошенных внимательно читают договор с банками.
Об этом свидетельствует исследование Фонда гарантирования вкладов об осведомленности украинцев о финансовых услугах. Отметим, что опрос проводился еще в октябре-ноябре 2021 года, однако он прекрасно иллюстрирует ситуацию в банковском секторе перед полноценным вторжением россии.

По каким критериям украинцы выбирают банк

Как показал опрос, основными факторами выбора банка для большинства украинцев выступают:
  • надежность/стабильность учреждения (46%),
  • отзывы родственников и друзей (33%);
  • собственный опыт (25%).
Многие молодые люди пользуются мобильным приложением по сравнению с другими возрастными группами, поэтому для 33% респондентов в возрасте 18-29 лет именно наличие мобильного приложения оказалось на 3 месте по важности при выборе своего банка.
Люди со средним образованием чаще ориентируются при выборе банка на отзывы о банке от друзей и знакомых, а люди с высшим образованием доверяют чаще собственному опыту.
По каким критериям украинцы выбирают банки (исследование)
34,8% опрошенных ответили, что очень пристально изучают контракт при открытии счета. При этом в 2019 году их доля составляла 20,4%. А вот 64,4% опрошенных заявили, что вообще не знакомились со справкой о системе гарантирования вкладов при открытии счета.
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Основным источником информации о системе гарантирования вкладов для украинцев выступает именно банк, в котором у респондентов открыт счет (51%). А затем в качестве информантов служат друзья и знакомые — 12,6%, а также социальные сети — 12,2%.

Какими финансовыми услугами пользуются

В 2021 году наибольшую популярность среди банковских услуг и продуктов имели следующие:
  • 74% — банковские счета/карты,
  • 57% — оплата коммунальных услуг через банк;
  • 48% — проведение платежей через терминал.
Как показала аналитика, большинство украинцев при получении средств на банковскую карту сразу снимают часть наличности, а затем остальные средства тратят с карты — так действуют 40% опрошенных (в 2019 таковых было 32,1%).

Если нужно снять наличные деньги: простые советы

За два года вырос процент снимающих по минимуму наличные, а преимущественно пользуется картой с 14,6% — в 2019 до 24,3% — в 2021 году.

А что со сбережениями?

Опрос зафиксировал, что 28% украинцев держат незначительную сумму денег в банке. А 44% не держат их там вообще (против 56% в 2019 году).
Анализ этого вопроса демонстрирует большую уверенность и активность в финансовых вопросах людей, проживающих на севере страны. Именно они чаще других регионов держат большую часть средств в банке (17% против 13% среди всех).
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По материалам: Finance.ua
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