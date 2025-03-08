Плюсы и минусы eSIM и физической SIM-карты — Finance.ua

Плюсы и минусы eSIM и физической SIM-карты Сегодня 23:18

Плюсы и минусы eSIM и физической SIM-карты

Технологии мобильной связи не стоят на месте, и традиционные физические SIM-карты постепенно уступают место их цифровому аналогу — eSIM. Во многих современных смартфонах, смарт-часах и планшетах уже есть поддержка eSIM.

«Телеграф» рассмотрел все плюсы и минусы обоих форматов в реальном использовании.

Что такое eSIM, и чем она отличается от физической SIM

Физическая SIM-карта — это традиционный чип, вставляемый в смартфон или другое устройство. Он может быть стандартного размера, microSIM или nanoSIM.

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eSIM (Embedded SIM) — это встроенный модуль в устройстве, который может хранить данные об операторе и не требует физического носителя. Активация происходит путем сканирования QR-кода или загрузки данных оператора через интернет.

Преимущества eSIM

Удобство подключения. Для активации не нужно идти в салон связи — достаточно получить QR-код от оператора и несколько минут времени. Это особенно полезно в путешествиях, когда нужно быстро сменить оператора.

Возможность использования нескольких номеров. eSIM позволяет хранить несколько тарифов или номеров от разных операторов. Это идеальный вариант для тех, кто часто путешествует или имеет отдельные номера для работы и личного использования.

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Меньше рисков потери или повреждения. Физические SIM-карты могут быть потеряны или случайно повреждены. eSIM встроена в устройство, поэтому таких проблем нет.

Дополнительная защита от воровства. Если вор украдет телефон, он не сможет просто извлечь SIM-карту и использовать ее в другом устройстве. eSIM привязана к вашему аккаунту, что затрудняет несанкционированное использование номера.

Экологичность. Поскольку eSIM не нуждается в пластиковых картах и ​​упаковках, это уменьшает электронный и пластиковый мусор.

Недостатки eSIM

Не все операторы поддерживают eSIM. В Украине eSIM уже предлагают основные операторы (Kyivstar, Vodafone, lifecell), но далеко не все региональные компании и виртуальные операторы предоставляют такую ​​возможность.

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Более сложная замена при поломке телефона. Если смартфон сломался или его нужно отправить в ремонт, перенести eSIM на другое устройство может оказаться сложнее, чем просто переставить физическую SIM.

Требуется совместимое устройство. Не все телефоны поддерживают eSIM. К примеру, она есть в iPhone (с 2018 года), некоторых моделях Samsung, Google Pixel и других, но более дешевые или более старые модели телефонов работают только с физическими SIM-картами.

Риск отключения без доступа к сети. Если по каким-либо причинам телефон сбрасывает настройки или происходит сбой в сети, переустановка eSIM без доступа к Wi-Fi может быть проблематичной.

Преимущества физической SIM-карты

Универсальность. Физические SIM-карты поддерживают все мобильные операторы даже в самых отдаленных регионах.

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Быстрая замена. При поломке телефона или разряженной батарее можно просто переставить SIM в любое другое устройство.

Простота использования. Не нужно сканировать QR-коды или загружать данные — достаточно просто вставить SIM-карту в телефон.

Лучше подходит для кнопочных телефонов и старых смартфонов. Многие до сих пор используют кнопочные телефоны или более старые модели смартфонов, которые поддерживают только физические SIM.

Недостатки физической SIM-карты

Риск потери или повреждения. SIM-карту можно потерять или случайно повредить при смене телефона.

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Ограниченное количество номеров. В большинстве смартфонов можно использовать не более двух физических SIM-карт, тогда как eSIM позволяет хранить несколько профилей одновременно.

Не так удобна в путешествиях. Покупая местную SIM-карту за границей, придется вручную менять ее в телефоне, в то время как eSIM позволяет подключить тариф оператора буквально за несколько минут.

Что лучше выбрать

Все зависит от ваших потребностей:

Если вы много путешествуете, eSIM станет идеальным выбором, ведь позволяет быстро менять операторов без физической замены карты.

Если у вас старый телефон или кнопочная модель — тогда физическая SIM единственный вариант.

Если важна безопасность — eSIM лучше защищена от воровства и дублирования.

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