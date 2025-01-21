Мобильных операторов планируют признать критической инфраструктурой — Finance.ua

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Мобильных операторов планируют признать критической инфраструктурой

Казна и Политика
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Мобильных операторов планируют признать критической инфраструктурой
Мобильных операторов планируют признать критической инфраструктурой
Поставщиков электронных коммуникационных услуг мобильной связи предлагается признать частью критической инфраструктуры.
Об этом свидетельствует законопроект № 12 420, обнародованный на сайте Верховной Рады.
В пояснительной записке говорится, что 12 декабря 2023 года произошел масштабный сбой в работе оператора «Киевстар», из-за которого более 24 миллионов абонентов потеряли мобильную связь и Интернет, а также не смогли подключиться к другим операторам.
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Это привело к серьезным инфраструктурным проблемам в Украине.
Отмечается, что в Украине в настоящее время нет четкого механизма для определения мобильных операторов как части критической инфраструктуры.
Проект закона предлагает признать мобильных операторов критической инфраструктурой высшей категории, учитывая важность их работы для страны.

Основные положения

Проект закона предлагает отнести поставщиков электронных коммуникационных сетей и/или услуг, в частности, мобильных операторов, к критической инфраструктуре с особо важными объектами.
Это касается сетей, осуществляющих поставки мобильной связи, имеющих общегосударственное значение и существенное влияние на другие объекты критической инфраструктуры. Нарушение их функционирования может привести к кризисным ситуациям государственного значения.
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Проект также уточняет некоторые положения по отнесению объектов к критической инфраструктуре.
Отмечается, что реализация положений проекта закона не требует дополнительных расходов из государственного бюджета.
В пояснительной записке отмечается, что принятие проекта закона обеспечит более надежные и бесперебойные поставки услуг мобильной связи, повысив уровень защиты критической инфраструктуры и минимизируя риски возникновения кризисных ситуаций в отрасли.
По материалам:
Діло
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