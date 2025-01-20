В Украине обновили критерии критичности для оборонных предприятий — Finance.ua

В Украине обновили критерии критичности для оборонных предприятий Сегодня 11:02 — Казна и Политика

В Украине обновили критерии критичности для оборонных предприятий

Министерство по стратегическим отраслям промышленности Украины обновило критерии определения предприятий, имеющих важное значение для национальной экономики.

Об этом сообщает пресс-служба министерства.

Обновленные критерии определяют, какие компании могут получить возможность бронировать военнообязанных работников.

«Минстратегпром не занимается непосредственно бронированием работников, а только определяет критерии и осуществляет анализ представленных предприятием, учреждением и организацией документов на соответствие этим критериям», — добавили в министерстве.

Отмечается, что на период мобилизации и военное время бронирование военнообязанных работников возможно в количестве от 50% от общего количества работников предприятия, учреждения, организации (Вариант 1) и не более 50% (Вариант 2).

Новые критерии позволяют предприятиям, учреждениям и организациям, отвечающим этим требованиям, бронировать своих работников на период мобилизации. Это направлено на поддержание стабильного функционирования оборонно-промышленного комплекса, авиастроительной отрасли и космической деятельности в условиях военного положения.

Вариант 1. От 50% работников, независимо от военно-учетной специальности

Здесь речь идет о предприятиях, учреждениях и организациях, которые производят товары, выполняют работы и предоставляют услуги по разработке, изготовлению, ремонту, модернизации и утилизации вооружения, военной и специальной техники, боеприпасов, их составных частей.

Должны соответствовать одному из трех критериев:

нахождение предприятия, учреждения и организации в процессе выполнения (т.е. договор должен быть действующим, не исполненным по основным обязательствам, или исполненным частично):

1). государственного контракта (договора), заключенного им с государственным заказчиком в сфере обороны или привлечения предприятия на основании договоров к выполнению такого государственного контракта (договора);

2). договора производства товаров оборонного назначения, в частности вооружения, военной и специальной техники, боеприпасов, их составных частей;

3). договора о выполнении работ оборонного назначения, заключенного с предприятием (учреждением, организацией), включенным в электронный реестр участников отбора и исполнителей государственных контрактов (договоров), который является главным исполнителем задач или мер, предусмотренных государственными целевыми программами реформирования и развития оборонно-промышленного комплекса.

Объем производства товаров, выполнения работ, предоставления услуг оборонного назначения должен составлять более 50% общего объема производства товаров, выполнения работ, предоставления услуг предприятия за последний отчетный период.

получение предприятием, учреждением, организацией финансовой государственной поддержки в виде грантов;

осуществление предприятием, учреждением, организацией функций уполномоченного субъекта управления объектами государственной собственности, который осуществляет регулирование, контроль и координацию деятельности таких предприятий, учреждений и организаций.

Вариант 2. До 50% военнообязанных работников (включительно)

Для предприятий работающих в сфере промышленности, авиастроительной отрасли и в сфере космической деятельности.

Предприятия должны соответствовать трем из шести критериев:

нахождение предприятия, учреждения, организации в процессе выполнения государственного контракта (договора), заключенного им с государственным заказчиком в сфере обороны;

привлечение предприятия, учреждения, организации на основании договоров, в частности внешнеэкономических договоров (контрактов), к выполнению государственного контракта (договора), заключенного с государственным заказчиком в области обороны;

включение предприятия, учреждения, организации в электронный реестр участников отбора и исполнителей государственных контрактов (договоров);

участие предприятия, учреждения, организации в реализации задач и мер, предусмотренных государственными целевыми программами в авиастроительной отрасли и в сфере космической деятельности;

участие предприятия, учреждения, организации в реализации задач и мероприятий, предусмотренных государственными целевыми программами реформирования и развития оборонно-промышленного комплекса, разработки, освоения и внедрения новых технологий, наращивания имеющихся производственных мощностей для изготовления продукции оборонного назначения;

осуществление предприятием, учреждением, организацией промышленного производства товаров, выполнения работ и услуг, которые используются предприятиями оборонно-промышленного комплекса для изготовления товаров оборонного назначения.

Как подать документы

Исполнителям государственных контрактов необходимо:

Подготовить информацию о действующих контрактах (с реквизитами и сроками). Согласовать сведения с государственным заказчиком. Подать письмо-обращение в Минстратегпром с указанием кода ЕГРПОУ; Добавить финансовую отчетность за последний отчетный период.

Соисполнителям госконтрактов необходимо:

Получить согласование главного исполнителя контракта. Обратиться в Минстратегпром с соответствующей документацией.

Предприятиям других стратегических сфер необходимо:

Определить критерии, которым отвечает предприятие. Подготовить сведения и согласовать их с государственным заказчиком или предприятиями оборонной отрасли. Подать обращение в Минстратегпром с приложением документов, подтверждающих соответствие выбранным критериям.

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