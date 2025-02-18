В Украине введена европейская норма для улучшения мобильной связи — Finance.ua

В Украине введена европейская норма для улучшения мобильной связи
Национальная комиссия электронных коммуникаций (НКЭК) утвердила порядок развертывания маломощных базовых станций. Таким образом, в Украине имплементирован европейский регламент по Small cells.
Об этом сообщает НКЭК.
«Для абонентов это означает улучшение доступа к сети мобильного оператора там, где он был ограничен по причине недостаточной емкости сети или слабого сигнала, и повышение качества полученных услуг», — говорится в сообщении.
Как отметили в комиссии, маломощные базовые станции — это радиооборудование малой мощности для покрытия небольшой территории. Такое радиооборудование может быть установлено в помещении или на открытом воздухе.
«Small cells обеспечивают высококачественное, безопасное покрытие сотовой связи в помещении и вне его, дополняя операторскую сеть для улучшения покрытия, добавления целевой емкости и поддержки новых услуг и взаимодействия с пользователями», — пояснили в комиссии.
Для использования маломощных базовых станций есть множество сценариев — использование в бизнес-парках, офисных и торговых центрах, пассажирских терминалах, для развертывания частных сетей 4G и 5G, обеспечения достаточной емкости сетей в густонаселенных районах городов и другое, добавили в НКЭК.
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Напомним, операторы мобильной связи обязали обеспечить работоспособность сетей в условиях планового или аварийного отключения электроснабжения.
Мобильные операторы должны обеспечить электропитание собственных или арендованных технических средств электронных коммуникаций от источников автономного электропитания (электрогенераторных установок, аккумуляторных батарей
и т. п.)
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