В Украине введена европейская норма для улучшения мобильной связи — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

В Украине введена европейская норма для улучшения мобильной связи

0
В Украине введена европейская норма для улучшения мобильной связи
В Украине введена европейская норма для улучшения мобильной связи
Национальная комиссия электронных коммуникаций (НКЭК) утвердила порядок развертывания маломощных базовых станций. Таким образом, в Украине имплементирован европейский регламент по Small cells.
Об этом сообщает НКЭК.
«Для абонентов это означает улучшение доступа к сети мобильного оператора там, где он был ограничен по причине недостаточной емкости сети или слабого сигнала, и повышение качества полученных услуг», — говорится в сообщении.
Как отметили в комиссии, маломощные базовые станции — это радиооборудование малой мощности для покрытия небольшой территории. Такое радиооборудование может быть установлено в помещении или на открытом воздухе.
Читайте также
«Small cells обеспечивают высококачественное, безопасное покрытие сотовой связи в помещении и вне его, дополняя операторскую сеть для улучшения покрытия, добавления целевой емкости и поддержки новых услуг и взаимодействия с пользователями», — пояснили в комиссии.
Для использования маломощных базовых станций есть множество сценариев — использование в бизнес-парках, офисных и торговых центрах, пассажирских терминалах, для развертывания частных сетей 4G и 5G, обеспечения достаточной емкости сетей в густонаселенных районах городов и другое, добавили в НКЭК.
Читайте также
Напомним, операторы мобильной связи обязали обеспечить работоспособность сетей в условиях планового или аварийного отключения электроснабжения.
Мобильные операторы должны обеспечить электропитание собственных или арендованных технических средств электронных коммуникаций от источников автономного электропитания (электрогенераторных установок, аккумуляторных батарей и т. п.)
По материалам:
РБК-Україна
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
Payment systems
О насРедакцияРедакционная политикаПолитика ИИЭкспертыРекламаСпецпроектыПравила пользованияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2025. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками "Партнерская", "Промо", "Акция", "Мнение", "Спецпроект", "Партнерский проект" размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.