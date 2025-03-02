Как сэкономить на мобильной связи в Европе: советы для путешественников — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Как сэкономить на мобильной связи в Европе: советы для путешественников

Личные финансы
26
Как сэкономить на мобильной связи в Европе: советы для путешественников
Как сэкономить на мобильной связи в Европе: советы для путешественников
Поездки за границу всегда приносят новые впечатления, но неприятным сюрпризом может стать огромный счет за мобильную связь. Роуминг в Европе может стоить дорого, если не знать о доступных способах экономии.
О том, как минимизировать затраты на мобильную связь во время путешествий, рассказывает «Телеграф».

Проверьте условия вашего оператора

Перед поездкой следует ознакомиться с тарифами на роуминг вашего мобильного оператора.
Читайте также
Многие украинские операторы предлагают специальные пакеты для пользования мобильной связью за рубежом.
Например:
  • Киевстар — тарифные пакеты «Роуминг как дома» с фиксированной оплатой за день.
  • Vodafone — услуга «Роуминг как дома» во многих европейских странах.
  • Lifecell — специальные пакеты для Интернета и звонков в роуминге.

Используйте eSIM или местную SIM-карту

Современные смартфоны поддерживают eSIM, что позволяет купить виртуальную SIM-карту европейского оператора еще до поездки.
Читайте также
Также можно приобрести физическую SIM-карту в стране пребывания — это часто более дешевый вариант, чем роуминг от украинских операторов.

Используйте Wi-Fi

В кафе, отелях, аэропортах и ​​даже на улицах многих европейских городов доступны бесплатные Wi-Fi точки.

Страховка для выезда за границу на Finance.ua 🧐

Для защиты данных используйте VPN, особенно в публичных сетях.

Звоните через мессенджеры

Используйте WhatsApp, Viber или Telegram для вызовов и видеосвязи через Wi-Fi вместо традиционных звонков в роуминге.
Читайте также
Выключите мобильные данные и обновления в фоновом режиме.
Чтобы избежать случайных затрат:
  • выключите мобильный интернет в настройках телефона.
  • выключите автоматическое обновление приложений и загрузку больших файлов.

Выбирайте правильные тарифы перед поездкой

Некоторые операторы предлагают туристические пакеты с большим объемом интернета и минуты на звонки в Европе. Следует приобрести их перед поездкой, чтобы сэкономить.
Чтобы избежать огромных затрат на мобильную связь в Европе, следует заранее подготовиться: проверить тарифы оператора, рассмотреть варианты eSIM или местных SIM-карт, использовать Wi-Fi и мессенджеры.
По материалам:
Телеграф
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
Payment systems
О насРедакцияРедакционная политикаПолитика ИИЭкспертыРекламаСпецпроектыПравила пользованияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2025. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками "Партнерская", "Промо", "Акция", "Мнение", "Спецпроект", "Партнерский проект" размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.