Платные медуслуги: что изменилось — Finance.ua

Платные медуслуги: что изменилось Сегодня 21:00

Платные медуслуги: что изменилось

5 июля 2024 года Кабинет Министров Украины принял постановление «Некоторые вопросы предоставления услуг по медицинскому обслуживанию населения за плату от юридических и физических лиц», которое вступит в силу с 1 января 2025 года.

Постановление устанавливает новые правила предоставления платных медицинских и дополнительных услуг государственными и коммунальными учреждениями здравоохранения.

Какие проблемы существуют сейчас?

Сегодня система здравоохранения Украины базируется на программе медицинских гарантий, которая определяет перечень бесплатных медицинских услуг, финансируемых государством. Правительство объяснило, какие проблемы имеет целью решить это постановление:

Неофициальные платежи. Пациенты часто вынуждены платить за услуги, которые по программе медицинских гарантий должны быть бесплатными. К примеру, за компьютерную томографию (КТ) или магнитно-резонансную томографию (МРТ) пациенты часто платят неофициально. Врачи оправдывают это отсутствием финансирования или нехваткой ресурсов.

Несогласованность и неопределенность. Отсутствие четких правил платных и бесплатных услуг создает путаницу. Пациенты не всегда знают, за что они должны платить, а за что нет. Из-за неопределенных тарифов стоимость услуг может значительно варьироваться.

Отсутствие прозрачности. Непрозрачные финансовые потоки в медицинских учреждениях способствуют коррупции. Большинство платежей осуществляется наличными деньгами без документального подтверждения, а отсутствие единой системы отчетности затрудняет контроль за использованием средств.

Какие медуслуги станут полностью платными

Медуслуги нужно будет оплачивать полностью, если человек:

обращается без направления врача, кроме случаев, когда направление на услугу не требуется;

обращается по договорам с юридическими лицами;

обращается в учреждения здравоохранения сектора безопасности и обороны и Государственного управления делами, но не входит в прикрепленный перечень пациентов;

хочет получить услуги, которые не покрываются программой государственных гарантий.

Какие медуслуги станут частично платными

Медицинские услуги нужно будет оплачивать частично, если человек:

хочет получить услугу по месту жительства, но это не обусловлено его физическим состоянием;

самостоятельно выбирает врача во время планового лечения в стационаре;

самостоятельно выбирает пребывание в палате с повышенным уровнем комфорта и сервиса.

Изменения, которых ожидает правительство

Все медучреждения должны опубликовать на своих сайтах и ​​разместить на стендах в помещениях больниц полную информацию о платных медицинских услугах и их стоимости. Также следует указать полный перечень бесплатных медицинских услуг, предоставляемых в рамках программы государственных гарантий.

Информацию о предоставленных услугах будут вносить в электронную систему здравоохранения, а оплату за них будут производить только в безналичной форме. Так что деньги за платные услуги можно будет перечислить только на официальный счет больницы по четко определенному тарифу. Это усилит контроль над финансовыми потоками.

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