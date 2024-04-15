Платежный сервис Fondy может купить грузинский банк — Forbes — Finance.ua
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Платежный сервис Fondy может купить грузинский банк — Forbes

Фондовый рынок
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Платежный сервис Fondy может купить грузинский банк — Forbes
Платежный сервис Fondy может купить грузинский банк — Forbes
Украинский платежный сервис Fondy в ближайшее время может быть продан крупнейшему грузинскому банку TBC Bank Group. Обсуждается сумма около $5 млн, однако нужно еще получить разрешения АМКУ и НБУ. Об этом сообщает издание Forbes.
Хотя обе стороны еще не давали официальных комментариев, журналисты Forbes узнали о возможности сделки благодаря двум запросам TBC Bank Group в АМКУ относительно разрешения на приобретение Fondy. Кроме того, эту информацию подтвердили им несколько источников издания на финансовом рынке.
Fondy является одним из крупнейших операторов рынка платежей e-commerce. Он обслуживает около 20 тысяч предпринимателей, работающих в интернете. В Украине сервисом оперирует «Финансовая компания «Элайенс», а на международном уровне — ирландская Fondy Payments Ltd, которая дает бизнесу возможность обслуживать клиентов в 39 странах. Владельцем торговой марки Fondy и конечным бенефициарным собственником «Элайенс» является Валерия Вагоровская.
Что касается покупателя, то TBC Bank является крупнейшим на рынке Грузии, а его совокупные активы составляют $11,7 млрд, что больше чем, например, у «Ощадбанка» (второго в Украине), но почти вдвое меньше украинского «ПриватБанка». Forbes указывает, что в 2023 году на TBC Bank приходилось 39,6% от всех ссуд на рынке Грузии. В группу также входят другие компании (платежный сервис, страховая и т. п.), а в общей сложности их услугами в Грузии ежемесячно пользуются 1,6 млн активных клиентов.
Вероятное приобретение Fondy — уже не первая попытка банка выйти на украинский рынок. До этого TBC Bank интересовался Пиреус Банком, а также рассматривал возможность приобрести платежный сервис Portmone, который в конце концов достался казахстанской Kaspi.
По материалам:
Fondy
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