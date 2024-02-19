Платежные услуги, страховые, финкомпании: Рожкова рассказала о главных акцентах НБУ на 2024 год — Finance.ua

Платежные услуги, страховые, финкомпании: Рожкова рассказала о главных акцентах НБУ на 2024 год Сегодня 14:01 — Кредит&Депозит

Перезагрузка банковского финансового сектора продолжается и выходит на финишную прямую. В прошлом году произошло историческое событие: Украина получила статус кандидата в члены Европейского союза. Поэтому все дальнейшие шаги НБУ будут четко координироваться с требованиями Европейского союза.

Об этом сообщила первый заместитель главы Национального банка Украины Екатерина Рожкова на конференции FinYear , проходившей 16 февраля в Киеве.

предусматривает так называемый сплит — ликвидацию Национальной комиссии по регулированию рынков финансовых услуг и распределение полномочий по регулированию финансового рынка между Национальным банком и Национальной комиссией по ценным бумагам и фондовому рынку. — Ред.) произошел еще в 2020 году и мы с этого периода начали постепенно реформировать небанковский финансовый сектор. В настоящее время приняты все необходимые законодательные акты и законы, обновлено законодательство по части страхования, кредитных союзов. Перед нами стоит задача имплементировать эти новые подходы в нашу повседневную работу с учетом требований ЕС и Европейского законодательства». «Часто слышим замечания от участников рынка, что сейчас не ко времени… Сложный период, война, надо отложить все изменения, но я хочу сказать — ко времени. Поскольку „сплит“ ( Закон ) произошел еще в 2020 году и мы с этого периода начали постепенно реформировать небанковский финансовый сектор. В настоящее время приняты все необходимые законодательные акты и законы, обновлено законодательство по части страхования, кредитных союзов. Перед нами стоит задача имплементировать эти новые подходы в нашу повседневную работу с учетом требований ЕС и Европейского законодательства».

Детальнее о планах на 2024 год

Имплементировать те новые законы и нормативы, акты, которые НБУ принял по требованию нового законодательства. Требования к участникам рынка ужесточаются.

Основные направления, по которым будут работать:

— корпоративное управление, внутренний контроль.

По словам Екатерины Рожковой, не все участники рынка готовы работать в рамках требований законодательства (особенно в сфере финансового мониторинга, защиты прав потребителей), поэтому новые требования НБУ предусматривают ужесточение направлений работы с целью соблюдения законодательства и соблюдения правил рыночного поведения.

Усиливают пруденциальные нормативы и требования (нормативы направлены на обеспечение надлежащего уровня безопасности и стабильности предоставления платежных услуг пользователям и определены с целью имплементации Закона Украины «О платежных услугах». Небанковские предоставители платежных услуг, которые получат лицензию на предоставление финансовых платежных услуг в соответствии с Законом Украины «О платежных услугах», будут обязаны соблюдать в своей деятельности определенные нормативы. — Ред).

В первую очередь это касается страховых компаний, которые с принятием нового закона получили наиболее приближенное к европейскому законодательству регулирование: требования относительно структуры капитала, активов и т. д.

Как отметила заместитель Главы НБУ, понимая, что на сегодняшний день рынок еще не готов к имплементации всех европейских норм, регулятор пытается обеспечить постепенный переход к европейским требованиям.

— относительно страховых компаний.

Страховые компании, как и все участники рынка, будут иметь достаточно времени (минимум полгода) для того, чтобы провести свою деятельность к новым требованиям регулятора.

«Чтобы этот переход был достаточно прозрачный, в том числе и для НБУ, мы приняли решение провести качества страховых компаний в рамках действующего аудита. Ожидаем, что в этом году в рамках аудита финансовой отчетности получим еще один дополнительный отчет о качествах активов страховых компаний для того, чтобы понимать входящие данные, с которыми страховые компании приступят к имплементации новых требований», — сообщила она.

— относительно кредитных союзов.

По словам Рожковой, кредитные союзы также имеют новый закон и имеют новые требования регулятора относительно капитала, оценки рисков и корпоративного управления. Также есть время, чтобы привести свою деятельность в соответствие с новым законодательством.

При этом новый закон упрощает работу кредитных союзов, которые не работают с привлеченными средствами, а работают исключительно на паевых взносах.

Для таких кредитных союзов НБУ будет применять упрощенные требования, не перегружая эти учреждения.

— относительно финансовых компаний.

Еще в конце прошлого года приняли решение о применении нормативов левереджа капитала (финансовый леверидж — плечо финансового рычага, кредитный рычаг, кредитное плечо, это отношение заемных средств к личным. И, иначе говоря, соответствие между заемными и личным капиталом. — Ред.).

Это не случайно, ведь в НБУ увидели, что есть значительное количество финансовых компаний, которые имеют незначительный объем собственного капитала и при этом работают с большими привлеченными средствами и осуществляют большие объемы активных операций.

Это дисбалансирует рынок, поэтому финансовым компаниям нужно будет пересмотреть свои бизнес-модели и увеличить капитал или сократить эти объемы операций.

Второе направление работы — усиление защиты потребителей. Ведь произошли изменения в законодательстве, с одной стороны ограничивающие предельный объем процентной ставки по кредитам, а с другой стороны, в НБУ ввели такой надзор, который потребует от всех участников рынка более полного раскрытия информации для потребителей.

«Я призываю всех участников рынка, возможно, пересмотреть бизнес-модели, откорректировать для того, чтобы отвечать требованиям законодательства», — сообщила Рожкова.

Прогнозы

«Наряду с тем, что требования ужесточаются, новое законодательство открывает новые возможности для участников финансового рынка. Я верю и надеюсь, что эти возможности принесут возможности для дополнительного роста. В Украине доля банковского финансового сектора составляет около 15%, а в мире — иногда превышает 50%. То есть пространство для роста колоссальное. Если этот рост будет происходить в рамках обновленных требований, то добавленную стоимость получат все — и потребители и финансовые компании, и экономика в целом» — резюмировала Екатерина Рожкова.

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