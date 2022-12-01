Платежки из-за отключения коммуналки: за что можно платить меньше — Finance.ua

Платежки из-за отключения коммуналки: за что можно платить меньше Вчера 14:02 — Личные финансы

Украинцы, которые до сих пор не имеют счетчиков на все коммунальные услуги или получают коммунальные услуги низкого качества, имеют право на перерасчет сумм в платежках. Речь идет о горячей и холодной воде и отоплении.

При этом из-за отключения электроэнергии стоимость услуги не должна пересчитываться: платить нужно согласно показателям счетчика.

Об этом говорится в постановлении Кабинета Министров № 151 . В документе предусмотрены нормы, качество, периодичность предоставления коммунальных услуг.

Когда можно меньше платить за воду

Украинцы по правилам могут оставаться без воды на период до шести часов в сутки. При этом общий период без воды должен составлять до 30% общего времени предоставления услуги. Если воды нет более шести часов в сутки, то за каждые сутки нарушения допустимого отклонения сумма в платежке должна уменьшаться на 3,3%.

Предположим, что за месяц норму нарушали 5 раз. В этом случае сумма в платежке должна уменьшиться на 16,5%. К примеру, вместо 300 грн в месяц нужно будет заплатить только 250,5 грн.

Когда можно меньше платить за электроэнергию

Украинцы на 100% оборудованы счетчиками электроэнергии. Поэтому отдельных правил перерасчета сумм в платежках в постановлении нет. Если электроэнергии нет, то суммы в платежках будут уменьшаться за счет сокращения объемов потребления, отображаемых на счетчике.

Когда можно меньше платить за отопление

Кабмин, местные власти еще до начала отопительного сезона предупреждали, что температура в квартирах будет ниже на два градуса. При этом в постновлении правительства норматив так и не изменили. Соответственно, у украинцев остается возможность требовать перерасчета сумм в платежках. Если в квартире холоднее 18 градусов, за каждые сутки нарушения нормы сумма в платежке должна уменьшаться на 3,3%.

Когда можно меньше платить за горячую воду

Температура должна быть от 50 до 75 градусов. Если температура от 45 до 49 градусов, тариф должен снизиться на 10%, а если от 40 до 44 — на 30%. Если нет и 40 градусов, то можно платить по тарифу за холодную воду.

Когда можно вообще не платить за коммуналку

Если нет счетчиков и если вы не находитесь дома не менее 30 дней, можно не платить за воду и газ. А если из-за войны вам предоставляют услуги в неполном объеме, вы вправе потребовать перерасчет.

Как пояснили на горячей линии правительства, со справкой при отсутствии дома более 30 дней следует обратиться к поставщику коммунальной услуги. К примеру, с водой — это водоканал. «Это норма закона, которая уже давно существует. Это не нововведение. Предусмотрено в ч. 1 ст. 7 Закона «О жилищно-коммунальных услугах», — пояснили в правительстве.

Если не менее 30 дней не проживаете в своих квартирах и домах, можно не платить:

за воду, если отсутствует счетчик;

за газ, если отсутствует счетчик.

Если же у вас есть счетчик, вы ежемесячно должны подавать показания, а если показания этого месяца соответствуют показаниям прошлого, то долг не будет начисляться. Такая норма закона не касается отопления, платы за содержание дома и придомовой территории.

Обозреватель По материалам:

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