Pininfarina показала концептуальный электромобиль Pura Vision — Finance.ua

Pininfarina показала концептуальный электромобиль Pura Vision Сегодня 03:24 — Технологии&Авто

Pininfarina показала концептуальный электромобиль Pura Vision, Фото: Automobili Pininfarina

Итальянская компания Automobili Pininfarina показала стильный электрокроссовер Pura Vision. Новинку представят на Неделе автомобилей в Монтерее в начале августа.

Об этом рассказали на сайте Carscoops.

Automobili Pininfarina Pura Vision — это футуристический концепт-кар. Пока не известно, поступит ли автомобиль в серийное производство.

Новинка получила стильный дизайн с элегантными формами. Впереди расположены скрытые фары и капот с плавными изгибами.

Фото: Automobili Pininfarina

Позади расположены узкие фонари и массивный диффузор. Кузов Automobili Pininfarina Pura Vision получил купевидную форму.

Электрокроссовер выкрасили в белый цвет Bianco Sestriere Gloss. Нижняя часть кузова выполнена из углеродного волокна.

Также концепт-кар отличается наличием необычного механизма открывания задней двери. Они открываются против движения, как у многих моделей Rolls-Royce. Для более удобной посадки внутрь часть крыши поднимается вверх.

Фото: Automobili Pininfarina

На автомобиль установили 23-дюймовые колесные диски. Они обуты в шины с белыми декоративными полосами.

В интерьере установлены четыре сиденья с развитой боковой поддержкой. Также в салоне можно заметить цифровую приборную панель и большой мультимедийный дисплей.

Стоимость и характеристика кроссовера пока не раскрываются. Подробности станут известны после презентации на Неделе автомобилей в Монтерее.

Фокус По материалам:

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