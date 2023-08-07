Pininfarina показала концептуальный электромобиль Pura Vision — Finance.ua
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Pininfarina показала концептуальный электромобиль Pura Vision

Технологии&Авто
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Pininfarina показала концептуальный электромобиль Pura Vision
Pininfarina показала концептуальный электромобиль Pura Vision, Фото: Automobili Pininfarina
Итальянская компания Automobili Pininfarina показала стильный электрокроссовер Pura Vision. Новинку представят на Неделе автомобилей в Монтерее в начале августа.
Об этом рассказали на сайте Carscoops.
Automobili Pininfarina Pura Vision — это футуристический концепт-кар. Пока не известно, поступит ли автомобиль в серийное производство.
Новинка получила стильный дизайн с элегантными формами. Впереди расположены скрытые фары и капот с плавными изгибами.
Фото: Automobili Pininfarina
Фото: Automobili Pininfarina
Позади расположены узкие фонари и массивный диффузор. Кузов Automobili Pininfarina Pura Vision получил купевидную форму.
Электрокроссовер выкрасили в белый цвет Bianco Sestriere Gloss. Нижняя часть кузова выполнена из углеродного волокна.
Также концепт-кар отличается наличием необычного механизма открывания задней двери. Они открываются против движения, как у многих моделей Rolls-Royce. Для более удобной посадки внутрь часть крыши поднимается вверх.
Фото: Automobili Pininfarina
Фото: Automobili Pininfarina
На автомобиль установили 23-дюймовые колесные диски. Они обуты в шины с белыми декоративными полосами.
В интерьере установлены четыре сиденья с развитой боковой поддержкой. Также в салоне можно заметить цифровую приборную панель и большой мультимедийный дисплей.
Стоимость и характеристика кроссовера пока не раскрываются. Подробности станут известны после презентации на Неделе автомобилей в Монтерее.

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По материалам:
Фокус
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