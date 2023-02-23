Philip Morris сообщил, сможет ли выйти из рф — Finance.ua

Philip Morris сообщил, сможет ли выйти из рф Сегодня 11:45 — Фондовый рынок

Табачный гигант Philip Morris признал, что ему «лучше сохранить» свой бизнес в россии, чем продать его на жестких условиях из-за установленных в стране ограничений.

Об этом заявил генеральный директор компании Яцек Ольчак в комментарии Financial Times.

Группа, рассказал он, вела переговоры как минимум с тремя «серьезными» потенциальными покупателями, но «переговоры зашли в тупик, потому что никто не знает, как я могу сделать так, чтобы это сработало».

Хотя цена продажи российских активов PMI не разглашается, согласно документам компании, группа владеет активами в этой стране на сумму 2,5 млрд долларов.

«Я не могу просто потерять терпение и оставить это. Это их (акционеров. — Ред.) деньги, это не мои деньги, я управляю ими для них», — сказал Ольчак. — Если бы у меня был покупатель, который мог бы заключить сделку, да, мы бы это сделали — но его нет ... Поэтому я предпочитаю сохранить все это".

Конкурент PMI, компания Imperial Brands, продала свои российские предприятия местному партнеру вскоре после полномасштабного вторжения, что привело к сокращению годовой прибыли на 463 млн долларов. Это контрастирует с другими табачными группами: Japan Tobacco не планирует уходить, а British American Tobacco пытается заключить соглашение о продаже, и ранее заявила, что уже на «продвинутой стадии переговоров».

россия исторически являлась огромным рынком для крупных табачных компаний из-за высокого уровня курения и готовности потребителей переходить на вейпы и табачные изделия с подогревом. На рф и Украину приходится 8% доходов PMI в размере 31,7 млрд долл. в прошлом году.

Молчаливо признавая, что продажа является отдаленной перспективой, PMI вновь включил россию и Украину в свои прогнозы будущих доходов.

Ольчак сказал, что даже если PMI продаст свои российские активы, он, «вероятнее всего», будет требовать возможности выкупа акций назад, чтобы вернуться, когда война закончится.

Економічна Правда По материалам:

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