Philip Morris сообщил, сможет ли выйти из рф — Finance.ua

Philip Morris сообщил, сможет ли выйти из рф
Табачный гигант Philip Morris признал, что ему «лучше сохранить» свой бизнес в россии, чем продать его на жестких условиях из-за установленных в стране ограничений.
Об этом заявил генеральный директор компании Яцек Ольчак в комментарии Financial Times.
Группа, рассказал он, вела переговоры как минимум с тремя «серьезными» потенциальными покупателями, но «переговоры зашли в тупик, потому что никто не знает, как я могу сделать так, чтобы это сработало».
Хотя цена продажи российских активов PMI не разглашается, согласно документам компании, группа владеет активами в этой стране на сумму 2,5 млрд долларов.
«Я не могу просто потерять терпение и оставить это. Это их (акционеров. — Ред.) деньги, это не мои деньги, я управляю ими для них», — сказал Ольчак. — Если бы у меня был покупатель, который мог бы заключить сделку, да, мы бы это сделали — но его нет ... Поэтому я предпочитаю сохранить все это".
Конкурент PMI, компания Imperial Brands, продала свои российские предприятия местному партнеру вскоре после полномасштабного вторжения, что привело к сокращению годовой прибыли на 463 млн долларов. Это контрастирует с другими табачными группами: Japan Tobacco не планирует уходить, а British American Tobacco пытается заключить соглашение о продаже, и ранее заявила, что уже на «продвинутой стадии переговоров».
россия исторически являлась огромным рынком для крупных табачных компаний из-за высокого уровня курения и готовности потребителей переходить на вейпы и табачные изделия с подогревом. На рф и Украину приходится 8% доходов PMI в размере 31,7 млрд долл. в прошлом году.
Молчаливо признавая, что продажа является отдаленной перспективой, PMI вновь включил россию и Украину в свои прогнозы будущих доходов.
Ольчак сказал, что даже если PMI продаст свои российские активы, он, «вероятнее всего», будет требовать возможности выкупа акций назад, чтобы вернуться, когда война закончится.
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