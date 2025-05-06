ПФУ с начала года получил более 294 млрд грн доходов — Finance.ua

ПФУ с начала года получил более 294 млрд грн доходов Сегодня 12:00 — Казна и Политика

ПФУ с начала года получил более 294 млрд грн доходов

По оперативным данным, Пенсионный фонд Украины в январе-апреле 2025 года аккумулировал 294,9 млрд грн доходов, что на 23,4 млрд грн больше, чем за аналогичный период 2024 года.

Об этом говорится в сообщении ПФУ.

Основным источником поступлений традиционно остаются платежи по единому социальному взносу (ЕСВ), а также ассигнования из государственного бюджета.

В структуре поступлений за первые четыре месяца 2025 года:

194,9 млрд грн составляли средства, распределенные на общеобязательное государственное пенсионное страхование (против 158,8 млрд грн в 2024 году);

13,1 млрд грн — поступления от ЕСВ на социальное страхование в связи с временной потерей трудоспособности и несчастными случаями на производстве (против 10,7 млрд грн в прошлом году);

66,0 млрд грн поступило из государственного бюджета для финансирования пенсий и других выплат;

20,7 млрд грн — средства на оплату льгот и жилищных субсидий;

0,2 млрд грн — компенсации расходов на размещение внутренне перемещенных лиц.

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