Peugeot представила новый 7-местный кроссовер (фото) — Finance.ua

Peugeot представила новый 7-местный кроссовер (фото) Сегодня 23:16 — Фондовый рынок

Peugeot представила новый 7-местный кроссовер (фото)

Французская компания Peugeot представила обновленный кроссовер Peugeot 5008. Производитель рассекретил одновременно и чисто электрическую версию и гибридный вариант из ДВС. Все они поступят в продажу осенью этого года.

Внешне обновленный Peugeot 5008 похож на более компактную модель Peugeot 3008, но оформление передней части у него другое. Длина машины составляет 4,79 м, а вот колесная база — впечатляющие 2,9 м. Автомобиль семиместный, минимальный объем багажника — всего 259 литров, но если сложить кресла второго и третьего ряда, то объем увеличится до 1815 литров.

Оформление передней панели и центрального тоннеля авангардное. В топовой версии есть 21-дюймовый изогнутый экран, в базе — два 10-дюймовых экрана.

Базовый электрический Peugeot 5008 получил двигатель мощностью 214 л. с. на передней оси и тяговой батареей емкостью 73 кВт/ч, что обеспечивает запас хода до 500 км. Вариант с увеличенным запасом хода — 231-сильный и с тяговой батареей емкостью 98 кВт/ч (до 660 км). Топовая версия имеет такую ​​же тяговую батарею, но за счет наличия двух электромоторов суммарной отдачей 340 «лошадей» запас хода составляет 500 км.

Гибридов будет два: «мягкий» и подключаемый. В первом случае предусмотрен 1,2-литровый турбоагрегат производительностью 136 л.с. и 6-ступенчатый «робот», во втором — 150-сильный ДВС и электромотор мощностью 125 лошадиных сил.

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MMR По материалам:

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