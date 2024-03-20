Peugeot представила новый 7-местный кроссовер (фото) — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Peugeot представила новый 7-местный кроссовер (фото)

Фондовый рынок
14
Peugeot представила новый 7-местный кроссовер (фото)
Peugeot представила новый 7-местный кроссовер (фото)
Французская компания Peugeot представила обновленный кроссовер Peugeot 5008. Производитель рассекретил одновременно и чисто электрическую версию и гибридный вариант из ДВС. Все они поступят в продажу осенью этого года.
Внешне обновленный Peugeot 5008 похож на более компактную модель Peugeot 3008, но оформление передней части у него другое. Длина машины составляет 4,79 м, а вот колесная база — впечатляющие 2,9 м. Автомобиль семиместный, минимальный объем багажника — всего 259 литров, но если сложить кресла второго и третьего ряда, то объем увеличится до 1815 литров.
Оформление передней панели и центрального тоннеля авангардное. В топовой версии есть 21-дюймовый изогнутый экран, в базе — два 10-дюймовых экрана.
Базовый электрический Peugeot 5008 получил двигатель мощностью 214 л. с. на передней оси и тяговой батареей емкостью 73 кВт/ч, что обеспечивает запас хода до 500 км. Вариант с увеличенным запасом хода — 231-сильный и с тяговой батареей емкостью 98 кВт/ч (до 660 км). Топовая версия имеет такую ​​же тяговую батарею, но за счет наличия двух электромоторов суммарной отдачей 340 «лошадей» запас хода составляет 500 км.
Гибридов будет два: «мягкий» и подключаемый. В первом случае предусмотрен 1,2-литровый турбоагрегат производительностью 136 л.с. и 6-ступенчатый «робот», во втором — 150-сильный ДВС и электромотор мощностью 125 лошадиных сил.
Кстати, сравнивайте цены и выгодно оформляйте полис ОСАГО (автогражданку) за 15 минут на нашем портале:
Автогражданка онлайн на Finance.ua🚙
По материалам:
MMR
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
Payment systems
О насРедакцияЭкспертыРекламаСпецпроектыУсловияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2024. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.