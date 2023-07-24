Первый в Украине: где McDonald’s открыл ресторан возле трассы — Finance.ua

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Первый в Украине: где McDonald’s открыл ресторан возле трассы

Фондовый рынок
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Первый в Украине: где McDonald’s открыл ресторан возле трассы
Первый в Украине: где McDonald’s открыл ресторан возле трассы
Заведения McDonald’s у больших дорог — довольно распространенная практика в ​​мире. Однако в Украине реализации этой идеи пока не было.

Первый в Украине McDonald’s у дороги

Сейчас уже можно сказать, что McDonald’s только в украинских городах — это уже в прошлом. Новый ресторан открыли возле трассы. М-06 Киев — Чоп в Житомирской области. Он расположен в 127 километрах от Киева.
Заведения на трассах являются частью стратегии развития в Украине и давней практикой в ​​мире. В этом случае мы используем расположение рядом с уже имеющимся элементом инфраструктуры, а именно АЗС WOG, чтобы остановка была максимально удобной и эффективной по времени, говорится в пресс-релизе компании.
Запуск ресторана возле автотрассы был запланирован еще перед началом полномасштабного вторжения. Нападение российских окупантов заставило отложить это решение до лучших времен.
Площадь нового ресторана — более 500 квадратных метров, здесь есть 133 места внутри и еще 116 — на террасе. Он один из самых больших в Украине. Рядом есть парковка для больших автобусов.
График работы ресторана — с 7 до 22. Во время воздушной тревоги заведения McDonald’s прекращают работу.
По материалам:
Телеканал 24
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