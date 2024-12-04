Первый в истории Volvo XC60 с пневмоподвеской вызвал ажиотаж на рынке (стоимость, фото) — Finance.ua

Первый в истории Volvo XC60 с пневмоподвеской вызвал ажиотаж на рынке (стоимость, фото) Сегодня 05:04 — Технологии&Авто

Первый в истории Volvo XC60 с пневмоподвеской вызвал ажиотаж на рынке (стоимость, фото)

Корейский офис Volvo зафиксировал новый рекорд: ограниченную серию XC60 Winter Edition распродали за 2 минуты после старта онлайн-продаж. Об этом сообщает Volvo Cars Korea

Отмечается, что вся партия Volvo XC60 Winter Edition, размер которой не уточняется, была полностью распродана через 2 минуты после старта онлайн-продаж.

Volvo XC60 Winter Edition получил впервые установленную в данной модели пневмоподвеску, белый кузов и салон с кожаными сиденьями и дверными картами, элементами из натурального дерева, рычагом переключения передач от Orrefors и аудиосистемой Bowers & Wilkins.

Автомобиль оснащен передовыми системами безопасности Volvo, сервисом T-Map и 15-летним бесплатным обновлением программного обеспечения.

Стоимость авто составляет около 54 тысяч долларов.

В Украине актуальная версия Volvo XC60 предлагается в виде мягкого гибрида. Автомобиль оснащается 250-сильным бензиновым двигателем, полным приводом и АКПП. Цена авто — 2 295 180 грн или 54 847 долларов по текущему обменному курсу.

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