Первый город в Украине завершает отопительный сезон — Finance.ua

Первый город в Украине завершает отопительный сезон Сегодня 15:36 — Энергетика

В Днепре будут отключать отопление в домах с завтрашнего дня, 22 марта. Он станет первым городом в Украине, где завершат отопительный сезон в 2023 году.

Об этом сообщает заместитель городского головы Днепра Михаил Лысенко

«В связи с повышением среднесуточной температуры воздуха в Днепре до 8°C отопительный сезон с 22 марта будет завершен», — написал он.

Лысенко отметил, что завершение отопительного сезона связано с допустимым температурным режимом в городе. К тому же, по его словам, у населения есть немалая задолженность перед теплоснабжающими предприятиями Днепра.

При этом украинцев призывают продолжать экономить, ведь война еще не закончилась.

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