Первый электромобиль Rolls-Royce раскупили на год вперед еще до начала производства (фото) — Finance.ua

Первый электромобиль Rolls-Royce раскупили на год вперед еще до начала производства (фото) 24.05.2023, 01:32 — Технологии&Авто

Первый электромобиль Rolls-Royce раскупили на год вперед еще до начала производства (фото)

Спрос на новый Rolls-Royce Spectre превысил все ожидания. За первым электромобилем в истории марки выстроились очереди, хотя его производство еще не началось. Об этом заявил СЕО Rolls-Royce Торстен Мюллер-Отвос сайту InsideEVs.

По его словам, сейчас очередь за Rolls-Royce Spectre составляет 15 месяцев, даже несмотря на немалую стоимость в $400 тысяч. Если заказать электромобиль сейчас, то его доставят в 2025 году.

Торстен Мюллер-Отвос отметил, что в премиальном сегменте клиенты недовольны очередями за авто в два года и более — это свидетельствует о плохом планировании производства. Ранее в Rolls-Roy уже пересмотрели планы по выпуску модели, чтобы не допускать столь больших очередей.

Напомним, что электромобиль Rolls-Royce Spectre запустят в производство с конца нынешнего года. Роскошное купе длиной почти 5,5 м пришло на смену бензиновому Rolls-Royce Wraith.

Новый Rolls-Royce Spectre оснащен двумя моторами, суммарно развивающими 585 л. с. Автомобиль весом почти 3 тонны разгоняется до 100 км/ч за 4,5 с и способен проехать 515 км без подзарядки.

Электромобиль Rolls-Royce сохраняет знакомый дизайн, но является более обтекаемым, чем остальные модели марки. Его салон отделан кожей и деревом, а за комфорт езды отвечает пневмоподвеска.

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Фокус По материалам:

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