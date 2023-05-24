Первый электромобиль Rolls-Royce раскупили на год вперед еще до начала производства (фото) — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Первый электромобиль Rolls-Royce раскупили на год вперед еще до начала производства (фото)

Технологии&Авто
28
Первый электромобиль Rolls-Royce раскупили на год вперед еще до начала производства (фото)
Первый электромобиль Rolls-Royce раскупили на год вперед еще до начала производства (фото)
Спрос на новый Rolls-Royce Spectre превысил все ожидания. За первым электромобилем в истории марки выстроились очереди, хотя его производство еще не началось. Об этом заявил СЕО Rolls-Royce Торстен Мюллер-Отвос сайту InsideEVs.
По его словам, сейчас очередь за Rolls-Royce Spectre составляет 15 месяцев, даже несмотря на немалую стоимость в $400 тысяч. Если заказать электромобиль сейчас, то его доставят в 2025 году.
Первый электромобиль Rolls-Royce раскупили на год вперед еще до начала производства (фото)
Торстен Мюллер-Отвос отметил, что в премиальном сегменте клиенты недовольны очередями за авто в два года и более — это свидетельствует о плохом планировании производства. Ранее в Rolls-Roy уже пересмотрели планы по выпуску модели, чтобы не допускать столь больших очередей.
Напомним, что электромобиль Rolls-Royce Spectre запустят в производство с конца нынешнего года. Роскошное купе длиной почти 5,5 м пришло на смену бензиновому Rolls-Royce Wraith.
Первый электромобиль Rolls-Royce раскупили на год вперед еще до начала производства (фото)
Новый Rolls-Royce Spectre оснащен двумя моторами, суммарно развивающими 585 л. с. Автомобиль весом почти 3 тонны разгоняется до 100 км/ч за 4,5 с и способен проехать 515 км без подзарядки.
Электромобиль Rolls-Royce сохраняет знакомый дизайн, но является более обтекаемым, чем остальные модели марки. Его салон отделан кожей и деревом, а за комфорт езды отвечает пневмоподвеска.
Сколько бы ни стоило ваше авто, главное при путешествиях — ваша безопасность. Поэтому не забывайте своевременно оформить обязательную автогражданку. А быстро, удобно и выгодно можно сделать это на Finance.ua. Переходите по ссылке, сравнивайте цены и выгодно оформляйте полис ОСАГО всего за несколько минут.

Хочу выгодно приобрести автогражданку

По материалам:
Фокус
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
Payment systems
О насРедакцияЭкспертыРекламаСпецпроектыУсловияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2023. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.