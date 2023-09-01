Первые смартфоны Ethereum распродали всего за сутки — Finance.ua

Первые смартфоны Ethereum распродали всего за сутки Сегодня 20:38 — Технологии&Авто

Первые смартфоны Ethereum распродали всего за сутки

Предварительная продажа смартфона на базе Ethereum (ETH) оказалась очень успешной. Всего за первые 24 часа было распродано 50 мобильных устройств.

«Эфириум-телефон» создан на базе Google Pixel 7a и поставляется с уникальной операционной системой с открытым исходным кодом: ethOS. Смартфон отличается от других Web3-гаджетов встроенным лёгким клиентом Ethereum. Эта функция позволяет операционной системе ethOS самостоятельно проверять блоки, делая устройство «легким узлом» в сети Ethereum.

В Ethereum-смартфон встроено несколько инструментов для обработки платежей, получения и отправки сообщений. Кроме того, мобильное устройство имеет интеграцию с Ethereum Name Services (ENS), что позволяет пользователям осуществлять транзакции более простым способом. Кроме того, гаджет поддерживает сети масштабирования 2-го уровня.

По предварительному заказу было доступно только 50 мобильных устройств. Чтобы получить право на приобретение этих смартфонов, заинтересованные покупатели должны были приобрести невзаимозаменяемый токен ethOS NFT. Пользователи могли сжечь его или уничтожить, чтобы зарезервировать телефон.

Некоторые ethOS NFT продаются на OpenSea за 3 ETH, или почти $5 000. По сравнению с обычным Google Pixel 7a, продающимся в США за $499, цена завышена в 10 раз.

В то время как предварительная продажа смартфонов на Ethereum была очень успешной, старт продаж смартфона от Solana стал не таким феерическим. Напомним, по данным Flipside, с момента выпуска гаджета было продано лишь немногим более 2 000 единиц.

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noworries По материалам:

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