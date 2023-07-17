Первые компьютеры на чипе Apple M 3 могут появиться в октябре, — Bloomberg Сегодня 20:42 — Фондовый рынок

Первые компьютеры на чипе Apple M 3 могут появиться в октябре, — Bloomberg

Американская компания Apple планирует в октябре этого года представить первые компьютеры Mac на базе однокристальной системы Apple M 3 .

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg

Журналист Марк Гурман заявляет, что после ежегодной презентации iPhone в сентябре «ждет еще один запуск». При этом отмечается, что новая линейка компьютеров Mac, вероятно, будет в центре внимания, что бы ни планировала Apple.

«Октябрь — слишком рано для новых топовых MacBook Pro или настольных компьютеров, поэтому первыми бенефициарами нового чипа должны стать следующие iMac, 13-дюймовый MacBook Air и 13-дюймовый MacBook Pro», — заявил Гурман.

Apple M 3 станет первым чипом компании, производимым по 3-нм техпроцессу. Новый техпроцесс позволит поднять производительность и энергоэффективность устройств.

Летняя презентация Apple

5 июня американская компания Apple провела ежегодную конференцию для разработчиков WWDC 2023, в ходе которой представила новые продукты. Среди них:

революционные очки Apple Vision Pro;

Watch OS 10;

macOS Sonoma;

iPadOS 17;

следующая версия мобильной ОС iOS 17;

MacPro на процессоре M 2 Ultra;

Ultra; Mac Studio;

новый MacBook Air.

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