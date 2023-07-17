Первые компьютеры на чипе Apple M3 могут появиться в октябре, — Bloomberg
Американская компания Apple планирует в октябре этого года представить первые компьютеры Mac на базе однокристальной системы Apple M3.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg.
Журналист Марк Гурман заявляет, что после ежегодной презентации iPhone в сентябре «ждет еще один запуск». При этом отмечается, что новая линейка компьютеров Mac, вероятно, будет в центре внимания, что бы ни планировала Apple.
«Октябрь — слишком рано для новых топовых MacBook Pro или настольных компьютеров, поэтому первыми бенефициарами нового чипа должны стать следующие iMac, 13-дюймовый MacBook Air и 13-дюймовый MacBook Pro», — заявил Гурман.
Apple M3 станет первым чипом компании, производимым по 3-нм техпроцессу. Новый техпроцесс позволит поднять производительность и энергоэффективность устройств.
Летняя презентация Apple
5 июня американская компания Apple провела ежегодную конференцию для разработчиков WWDC 2023, в ходе которой представила новые продукты. Среди них:
- революционные очки Apple Vision Pro;
- Watch OS 10;
- macOS Sonoma;
- iPadOS 17;
- следующая версия мобильной ОС iOS 17;
- MacPro на процессоре M2 Ultra;
- Mac Studio;
- новый MacBook Air.
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