Первые компьютеры на чипе Apple M<sup><small>3</small></sup> могут появиться в октябре, — Bloomberg — Finance.ua
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Первые компьютеры на чипе Apple M3 могут появиться в октябре, — Bloomberg

Фондовый рынок
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Первые компьютеры на чипе Apple M<sup><small>3</small></sup> могут появиться в октябре, — Bloomberg
Первые компьютеры на чипе Apple M3 могут появиться в октябре, — Bloomberg
Американская компания Apple планирует в октябре этого года представить первые компьютеры Mac на базе однокристальной системы Apple M3.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg.
Журналист Марк Гурман заявляет, что после ежегодной презентации iPhone в сентябре «ждет еще один запуск». При этом отмечается, что новая линейка компьютеров Mac, вероятно, будет в центре внимания, что бы ни планировала Apple.
«Октябрь — слишком рано для новых топовых MacBook Pro или настольных компьютеров, поэтому первыми бенефициарами нового чипа должны стать следующие iMac, 13-дюймовый MacBook Air и 13-дюймовый MacBook Pro», — заявил Гурман.
Apple M3 станет первым чипом компании, производимым по 3-нм техпроцессу. Новый техпроцесс позволит поднять производительность и энергоэффективность устройств.

Летняя презентация Apple

5 июня американская компания Apple провела ежегодную конференцию для разработчиков WWDC 2023, в ходе которой представила новые продукты. Среди них:
  • революционные очки Apple Vision Pro;
  • Watch OS 10;
  • macOS Sonoma;
  • iPadOS 17;
  • следующая версия мобильной ОС iOS 17;
  • MacPro на процессоре M2 Ultra;
  • Mac Studio;
  • новый MacBook Air.
По материалам:
РБК-Україна
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