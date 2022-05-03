Переселенцы в Украине получат бесплатное жилье: Кабмин установил правила — Finance.ua

Украинским переселенцам (внутренне перемещенным лицам, ВПЛ) будут бесплатно предоставлять жилье. Для этого правительство начинает формировать фонд жилых объектов — как имеющихся, так и тех, которые предстоит построить. На одного переселенца должно приходиться не менее 6 кв. м жилого помещения. Получать жилье люди будут в порядке очереди — первыми в нее встанут наиболее незащищенные категории населения.
Соответствующий порядок утвердил Кабинет Министров Украины. В постановлении прописано, что фонд будут формироваться несколькими способами:
выкуп уже построенной жилой недвижимости (им будут заниматься местные власти или уполномоченные органы);
строительство нового жилья;
реконструкция домов и общежитий, которые сейчас непригодны для проживания;
переоборудование нежилых помещений в жилые.
Внести нежилые помещения в фонд можно только после того, как их официально признают жилыми. Все жилье из фонда запрещено приватизировать, обменивать, делить, сдавать в субаренду и использовать для размещения кого-то, кроме переселенцев.
Кто и на какое жилье сможет претендовать
Для переселенцев установят так называемые нормы жилой площади. На одного человека, согласно им, должно приходиться не менее 6 кв. м. Учитывая, что в Украине насчитывается не менее 6,5 млн ВПЛ, найти или построить придется до 39 млн кв. м жилья.