Переселенцы в Украине получат бесплатное жилье: Кабмин установил правила — Finance.ua
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Переселенцы в Украине получат бесплатное жилье: Кабмин установил правила

Сегодня 09:00Личные финансы
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Украинским переселенцам (внутренне перемещенным лицам, ВПЛ) будут бесплатно предоставлять жилье. Для этого правительство начинает формировать фонд жилых объектов — как имеющихся, так и тех, которые предстоит построить. На одного переселенца должно приходиться не менее 6 кв. м жилого помещения. Получать жилье люди будут в порядке очереди — первыми в нее встанут наиболее незащищенные категории населения.
Соответствующий порядок утвердил Кабинет Министров Украины. В постановлении прописано, что фонд будут формироваться несколькими способами:
  • выкуп уже построенной жилой недвижимости (им будут заниматься местные власти или уполномоченные органы);
  • строительство нового жилья;
  • реконструкция домов и общежитий, которые сейчас непригодны для проживания;
  • переоборудование нежилых помещений в жилые.
Внести нежилые помещения в фонд можно только после того, как их официально признают жилыми. Все жилье из фонда запрещено приватизировать, обменивать, делить, сдавать в субаренду и использовать для размещения кого-то, кроме переселенцев.

Кто и на какое жилье сможет претендовать

Для переселенцев установят так называемые нормы жилой площади. На одного человека, согласно им, должно приходиться не менее 6 кв. м. Учитывая, что в Украине насчитывается не менее 6,5 млн ВПЛ, найти или построить придется до 39 млн кв. м жилья.
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Жилье должно предоставляться всем нуждающимся переселенцам. Причем никого не заставят переезжать — селить обязаны по месту фактического пребывания ВПЛ.
Впрочем, на получение жилья будет очередь. В первую очередь квадратные метры предоставят следующим категориям:
  • многодетные семьи;
  • семьи с детьми;
  • беременные;
  • лица, утратившие трудоспособность;
  • лица пенсионного возраста из числа тех, жилье которых было разрушено или непригодно для проживания в результате вооруженной агрессии рф.
Кстати, получить несколько тысяч гривен за 10-20 минут себе на карту вполне реально. Для этого достаточно воспользоваться сервисом Finance.ua.

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По материалам: Обозреватель
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