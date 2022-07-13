Переселенцев будут отселять из учебных заведений — Finance.ua

Переселенцев будут отселять из учебных заведений Сегодня 09:34 — Недвижимость

Внутренне перемещенных лиц, временно проживающих в помещениях учебных заведений, должны отселять во временное или социальное жилье с подходящими условиями проживания,

Письмо с требованием срочно проработать этот вопрос Министерство по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий направило руководителям структурных подразделений по вопросам образования областных, Киевской городской и районных военных администраций, а также органов местного самоуправления.

В письме отмечается, что решить вопросы должны до 25 июля.

Причиной такой необходимости стали многочисленные жалобы, поступающие в Минреинтеграции: некоторые учебные заведения, где обустроены места компактного поселения внутренних переселенцев, требуют их выселения в связи с приближающимся учебным годом.

«Необходимо как можно скорее найти решение до начала учебного года, чтобы обеспечить всех ВПЛ временным жильем. Нельзя выселять их из учебных заведений без предоставления альтернативного убежища», — отмечают в Минреинтеграции.

По официальной информации, в настоящее время в учебных заведениях временно размещены почти 40 тысяч переселенцев.

Напомним, министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Ирина Верещук ранее советовала обращаться в случае выселения из временного жилья на специальные «горячие линии».

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