Переселенцам перечислили 5,8 млрд грн — Finance.ua

Переселенцам перечислили 5,8 млрд грн

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Переселенцам перечислили 5,8 млрд грн

Правительство перечислило для выплат внутриперемещенным лицам 5,8 млрд грн.

Об этом сообщила министр социальной политики Украины Марина Лазебная.

По ее словам, в течение апреля на выплату пособия на проживание Минсоцполитики направило в Ощадбанк более 5,8 миллиарда гривен. В частности, на этой неделе был перечислен очередной транш в размере 633 миллиона гривен. Ощадбанк в ближайшие дни перечислит эти средства на счета людей в украинских банках, которые получатели помощи указали в заявлениях о выплатах.

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«На сегодняшний день 2,8 миллиона человек зарегистрировались как внутренне перемещенные лица после внедрения военного положения. Около 500 тысяч заявлений поступили через „Дію“. Часть из них сейчас дорабатываются органами социальной защиты, командами Минцифры и Минсоцполитики. Также еще не все заявления поступили к нам из регионов», — сообщила Лазебная.

Министерство продолжит в мае финансировать выплату пособий на проживание внутриперемещенным лицам за март и апрель.

Также за май помощь на проживание получат внутренне перемещенные лица, жилье которых разрушено или которые переместились из территориальных общин, находящихся в зоне боевых действий или оккупации.

Перечень таких общин утверждает Министерство по реинтеграции временно оккупированных территорий по согласованию Минобороны на основании предложений соответствующих областных, Киевской городской военных администраций.

Выплата помощи на проживание осуществляется внутренне перемещенным лицам, которые вернулись на место постоянного проживания, но являются собственниками недвижимого имущества, уничтоженного в результате боевых действий, террористических актов, диверсий, вызванных военной агрессией российской федерации, и подали заявку на возмещение соответствующих потерь, в частности через Единый государственный веб-портал электронных услуг.

Минреинтеграции обновило перечень общин, на основе которого внутренне перемещенным лицам будут производиться выплаты за май. Список не является фиксированным документом — он регулярно актуализируется.

С 06.05.2022 года в обновленный перечень территориальных общин, находящихся в районах проведения боевых действий или находящихся во временной оккупации или в окружении, добавились три общины Николаевской области и одна община Запорожской области.

Всего в список вошли 7 областей. Это территориальные громады Днепропетровской (2 громады), Донецкой (66 громад), Запорожской (50 громад), Луганской (37 громад), Николаевской (18 громад), Харьковской (51 громад) и Херсонской (49 громад) областей.

Справка Finance.ua:

Согласно решению Правительства, помощь на проживание внутриперемещенным лицам предоставляется в следующих размерах:

для лиц с инвалидностью и детей — 3 000 гривен;

для других лиц — 2 000 гривен.

Полученная помощь на проживание не облагается налогом на доходы физических лиц и не учитывается при расчете совокупного дохода домохозяйства при назначении других видов социальной помощи.

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