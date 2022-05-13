В марте и апреле все внутренне перемещенные лица имели право получить пособие на проживание. Это 2 тыс. грн в месяц на каждого человека или 3 тыс. грн на человека с инвалидностью или ребенка. В мае подход к выплатам изменился.
Об этом в первый день онлайн-конференции «Мои финансы во время войны», организованной порталами Finance.ua и Минфин, рассказал заместитель министра социальной политики Украины Виталий Музыченко.
В первую очередь, он объяснил, кто может считаться внутренне перемещенным лицом (ВПЛ), так как не всегда есть правильное понимание этого термина.
Итак, внутренне перемещенное лицо — это человек, переместившийся внутри страны. Выехавшие за границу не могут получить статус ВПЛ. «Они являются беженцами, мигрантами — можем назвать как угодно, но это не внутренне перемещенное лицо», — говорит Музыченко.
Также не могут считаться ВПЛ те, кто не переместился и продолжает проживать на оккупированной или деоккупированной территории.
«И нужно понимать, что перемещение — это не обязательно, когда человек с востока переехал на запад или с севера — в центр. Перемещение может происходить также и внутри своего региона», — обращает внимание замминистра.
По словам Виталия Музыченко, большинство внутренне перемещенных лиц — это Центр Украины. В целом наибольшее количество ВПЛ зафиксировано во Львовской области, Закарпатской, а затем идут Полтавская, Днепропетровская, Запорожская, Черкасская и Киевская области.
«В первую десятку даже входит Харьковщина, потому что люди с севера или города Харькова перемещаются на юг своего же региона. Внутреннее перемещение может быть даже в пределах своего города. Поэтому статус ВПЛ может получить лицо, которое переместилось как за пределы, так и в пределах своего региона», — говорит чиновник.
Что касается пособия, то за март и апрель право на него имели все ВПЛ, которые переместились, начиная с 24 февраля, а также получавшие ранее помощь на проживание, кто переместился из ОРДЛО, Крыма.
«Начиная с мая, учитывая тенденции к возвращению и понимая, что уже можно говорить о потенциальном возвращении людей в Сумскую, Черниговскую, Киевскую области и т.п., изменилась конфигурация подхода к выплате этого пособия. Уже определен список территорий, куда люди не могут вернуться. В Херсоне, допустим, на оккупированную территорию люди не могут вернуться. В Мелитополь или в Бердянск они не могут вернуться. На Донбасс они не могут вернуться из-за ряда факторов. И в Харьков им будет сложно вернуться», — сказал Музыченко.
По его словам, получать выплаты смогут люди, проживающие на территории громад:
● которые находятся в оккупации;
● заблокированы;
● где ведутся активные боевые действия.
Также на пособие на проживание могут рассчитывать граждане, проживающие на территории деоккупированных территорий, но жилье которых было повреждено или разрушено.