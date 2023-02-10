​Переход на электрокары: в январе рынок «зеленых» авто в Украине вырос вдвое — Finance.ua

​Переход на электрокары: в январе рынок «зеленых» авто в Украине вырос вдвое Сегодня 04:11 — Технологии&Авто

​Переход на электрокары: в январе рынок «зеленых» авто в Украине вырос вдвое

В январе 2023 года украинский автопарк пополнили почти 1,3 тыс. автотранспортных средств на аккумуляторных источниках питания (BEV) — по отношению к январскому результату прошлого года пополнение автопарка на электротяге увеличилось вдвое.

Об этом сообщает профильная ассоциация «Укравтопром».

При этом из общего количества в 1,3 тыс. электромобилей 97% — легковые авто, около 3% — коммерческие, и один автобус.

«Доля новых машин в регистрациях BEV составила 23% против 20% в январе 2022 года», — говорится в сообщении.

Какие авто выбирают чаще всего

Самым популярным электрокаром в Украине впервые стал Volkswagen ID.4. За месяц украинскую регистрацию получили 275 автомобилей этой модели (130 новых и 145 подержанных).

На втором месте Nissan Leaf (171 шт. — 2 новых и 169 подержанных).



Замыкает топ-3 tesla Model 3 (108 шт., все б/у).



Также в топ-5 Dong Feng (Honda) M-NV — 104 шт. (41 нов., 63 б/у) и Tesla Model Y (64 шт., 1 нов.).



В сегменте электрических коммерческих авто первенство традиционно за Renault Kangoo Z.E. — 16 шт. (все б/у).

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