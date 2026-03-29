0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Передача карты в аренду: как не стать участником криминальной схемы и чем это чревато

Личные финансы
17
Как работает схема с «денежными илами» и как их распознать
Как работает схема с «денежными илами» и как их распознать, Фото: freepik
Правоохранители призывают украинцев не передавать банковские счета или платежные карты посторонним лицам в так называемую аренду. Такие действия могут вовлечь вас в финансовые мошенничества и уголовные схемы с документами и транспортными средствами.
Об этом сообщили в Главном сервисном центре МВД.

Почему «аренда» счета опасна

Часто в сети можно встретить предложения для так называемых «денежных мулов» или дропов — людей, которые готовы предоставить в аренду карту или банковский счет на время за вознаграждение.
За этими предложениями «легко» и «быстро» заработать деньги часто стоят мошенники, использующие счета дропов для незаконных операций — поддельные водительские удостоверения, свидетельства о регистрации транспортного средства, внесение данных в базу за дополнительное вознаграждение, терроризм, торговлю людьми и т. д.
Лица, передающие свои банковские реквизиты, рискуют уголовной ответственностью за соучастие в незаконных действиях или финансировании терроризма, а также потерей денег и персональных данных.
Признаки, что вам предлагают стать «денежным мулом»:
  • обещания высокого дохода без усилий;
  • прием платежей от незнакомцев на свою карту;
  • передача банковских реквизитов и доступ к интернет-банкингу;
  • просьба открыть новый счет или карту;
  • работа исключительно онлайн без личного контакта;
  • отсутствие требований к образованию или опыту работы.

Как не стать дропом

Специалисты призывают никогда не передавать личные карты, счета или их реквизиты незнакомцам. Игнорируйте вакансии, где просят делать переводы, снимать наличные деньги или открывать счета на свое имя.
Если вы встретили такое предложение, сразу откажитесь и сообщите в Киберполицию, оставив заявление на сайте или позвонив по телефону: 0 800 505 170.
По материалам:
Finance.ua
Финансовая безопасностьФинансовые аферыМошенники
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Также по теме
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
0 800 307 555звонки бесплатны
multi app
О насРедакцияРедакционная политикаПолитика ИИЭкспертыРекламаСпецпроектыПравила пользованияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2026 Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕДРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн–Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» – независимый финансовый портал. Материалы с пометками «Р», «Партнёрская», «Промо», «Акция», «Мнение», «Спецпроект», «Партнёрский проект» – это реклама в понимании Закона Украины «О рекламе». За содержание рекламы ответственность несёт рекламодатель. Информация на данной странице не является рекламой банковских услуг. Проверенную банком информацию о продуктах и услугах можно посмотреть на официальном сайте соответствующего банка. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не взимаем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems