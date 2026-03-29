Передача карты в аренду: как не стать участником криминальной схемы и чем это чревато Сегодня 13:14 — Личные финансы

Правоохранители призывают украинцев не передавать банковские счета или платежные карты посторонним лицам в так называемую аренду. Такие действия могут вовлечь вас в финансовые мошенничества и уголовные схемы с документами и транспортными средствами.

Об этом сообщили в Главном сервисном центре МВД.

Почему «аренда» счета опасна

Часто в сети можно встретить предложения для так называемых «денежных мулов» или дропов — людей, которые готовы предоставить в аренду карту или банковский счет на время за вознаграждение.

За этими предложениями «легко» и «быстро» заработать деньги часто стоят мошенники, использующие счета дропов для незаконных операций — поддельные водительские удостоверения, свидетельства о регистрации транспортного средства, внесение данных в базу за дополнительное вознаграждение, терроризм, торговлю людьми и т. д.

Лица, передающие свои банковские реквизиты, рискуют уголовной ответственностью за соучастие в незаконных действиях или финансировании терроризма, а также потерей денег и персональных данных.

Признаки, что вам предлагают стать «денежным мулом»:

обещания высокого дохода без усилий;

прием платежей от незнакомцев на свою карту;

передача банковских реквизитов и доступ к интернет-банкингу;

просьба открыть новый счет или карту;

работа исключительно онлайн без личного контакта;

отсутствие требований к образованию или опыту работы.

Как не стать дропом

Специалисты призывают никогда не передавать личные карты, счета или их реквизиты незнакомцам. Игнорируйте вакансии, где просят делать переводы, снимать наличные деньги или открывать счета на свое имя.

Если вы встретили такое предложение, сразу откажитесь и сообщите в Киберполицию, оставив заявление на сайте или позвонив по телефону: 0 800 505 170.

