Перед судом предстанет киевлянин за кражу более 50 тысяч гривен с карточного счета пенсионера — Finance.ua

Перед судом предстанет киевлянин за кражу более 50 тысяч гривен с карточного счета пенсионера Сегодня 16:33 — Криминал

Перед судом предстанет киевлянин за кражу более 50 тысяч гривен с карточного счета пенсионера. Об этом сообщили в полиции Киева.

В начале 2025 года с сообщением о краже обратился 68-летний мужчина, который потерял свой мобильный телефон, а через некоторое время заметил, что с его банковской карты исчезло около 52 тысяч гривен.

Тогда оперативники разоблачили в совершении преступления 38-летнего киевлянина. Он нашел мобильный телефон на улице, подобрал пароли и за несколько попыток перечислил себе со счета пенсионера все деньги.

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