Перед россией закрываются лазейки в мировую банковскую систему, — WSJ Сегодня 13:35

Перед россией закрываются лазейки в мировую банковскую систему, — WSJ

Когда США и Европа пытались оторвать россию от западной финансовой системы, москва нашла обходные пути. Ключевой из них: банки в Персидском заливе и Европе, поддерживавшие связи с россией. Усилия Вашингтона, направленные на закрытие этих лазеек, начали приносить результаты, пишет The Wall Street Journal.

Главный государственный банк Дубая закрыл некоторые счета российских олигархов и трейдеров российской нефти. Турецкие кредиторы все более осторожно относятся к работе с бизнесом, связанным с россией. США также предупредили банкиров в Вене, другом важном финансовом центре.

«Эти шаги следуют за визитами американских чиновников и недавними раундами санкций против торговых фирм и др. В конце декабря Белый дом предоставил Министерству финансов США большие полномочия по санкциям, позволив ему наказывать иностранные банки за операции, связанные с российской военно-промышленной базой», — говорится в статье.

Давление на ОАЭ

Базирующийся в Дубае банковский гигант Emirates NBD играет центральную роль в этих изменениях. Российский бизнес и олигархи стекались в ОАЭ после вторжения рф в Украину в 2022 году. Emirates NBD был одним из самых больших бенефициаров. По словам одного из американских чиновников, банк обслуживал значительные объемы российских нефтяных операций и создал отдел, который обслуживал россиян, искавших безопасное убежище для своего состояния.

По словам эмиратских финансовых специалистов, Emirates NBD закрыл счета российского гиганта по производству удобрений «Уралкалий» и российского бизнесмена Ивана Таврина.

Изменения в Турции

В Турции ситуация тоже изменилась, поскольку правительство США подтолкнуло Анкару к корректировке ее растущих экономических отношений с россией. США наказали турецкие компании за содействие российским нарушениям и призвали правительство содействовать соблюдению санкций. Турецкие экспортеры жалуются на проблемы получения платежей. Турецкий экспорт в россию в феврале упал на 33% по сравнению с прошлым годом до $670 млн, свидетельствуют данные министерства торговли.

Работа в Австрии

США также нацелились на Австрию, банковский центр Центральной и Восточной Европы, недавно отправив представителя Министерства финансов Анну Моррис на встречу с правительством и банками, включая Райффайзен Банк Интернешнл, который имеет подразделение в рф.

Казначейство заявило, что этот визит стал частью более широкой международной информационной кампании, направленной на то, чтобы финансовые компании поняли новые санкционные полномочия, которые отчасти имеют целью «создать повышенные риски для банков». Райффайзен Банк пытается продать или выделить свое российское подразделение, хотя москва усложнила выход из бизнеса.

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УНІАН По материалам:

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