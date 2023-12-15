Пенсию госпредателям урежут до минимальной — Finance.ua

Пенсию госпредателям урежут до минимальной
Кабинет министров одобрил проект закона о выплате пенсий лицам, совершившим уголовное правонарушение против основ национальной безопасности, общественной безопасности, мира, безопасности человечества, международного правопорядка. Будут платить минимальную пенсию.
Об этом сообщил представитель правительства в Верховной Раде Тарас Мельничук в Telegram.
В частности, предлагается предусмотреть, что выплата пенсий лицам, осужденным к ограничению свободы или лишению свободы за совершение умышленного уголовного правонарушения, в течение срока отбывания наказания в виде ограничения свободы или лишения свободы осуществляется в соответствии с законом «Об общеобязательном государственном пенсионном страховании» в размере, который не превышает размер прожиточного минимума для лиц, утративших трудоспособность, определенного законом.
Сейчас этот размер (минимальная пенсия) составляет 2093 гривны и вырастет с 1 января до 2361 гривны. В то же время средняя пенсия по Украине на 1 октября составила 5350 гривен.
Справка Finance.ua:
Ранее Министерство социальной политики разработало проект закона, которым предлагалось лишить пенсий:
- за действия, направленные на насильственное изменение или свержение конституционного строя или захват государственной власти (статья 109 Уголовного кодекса Украины);
- за посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины (статья 110);
- за государственную измену (статья 111);
- за коллаборационистскую деятельность (части третья — восьмая статьи 111−1).
Кроме того, предлагалось не выплачивать пенсии тем, кто скрывается от органов следствия и суда на временно оккупированной территории Украины или за пределами Украины и/или объявлен в розыск.
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