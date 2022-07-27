Пенсия госслужащим: без каких сведений не начислят — Finance.ua
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Пенсия госслужащим: без каких сведений не начислят

Казна и Политика
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Госслужащие для получения пенсии должны подать определенные данные о себе. Они должны находиться в Реестре застрахованных лиц.
Какая именно информация должна быть
Нужно подать:
  • данные о принесении присяги;
  • присвоении ранга;
  • смене и лишении ранга государственного служащего.
  • Таким образом, ему начислят соответствующие пенсионные выплаты.
Информацию нужно внести, как это предусматривает Закон «О государственной службе».
Кто может подать данные вместо вас
В Пенсионном фонде Украины объяснили, что данные в реестр может подать в электронной форме страхователь или представитель страхователя. Ему должны быть делегированы соответствующие полномочия.
В электронном кабинете страхователя на вебпортале электронных услуг Пенсионного фонда Украины создается соответствующая запись. На нее обязательно накладывается цифровая подпись.
По требованию государственного служащего запись о принесении присяги, присвоении, изменении и лишении ранга государственного служащего делается в трудовой книжке.

Справка Finance.ua:

  • С 1 июля 2022 в Украине перерассчитали пенсии. В среднем они выросли всего на 45,40 грн. Но некоторые начали получать и значительно большие суммы. К примеру, бывшим военным их подняли на 3 тысячи. А средняя пенсия в Украине теперь составляет 4437 гривен.
  • В то же время в Минсоцполитики не могут точно сказать, когда в Украине запустят накопительную систему пенсий. Министр Оксана Жолнович лишь предполагала, что это может понемногу начинаться с 2024 года. Но это при условии, что к этому времени закончится война.
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По материалам:
Телеканал 24
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