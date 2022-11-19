Пенсионный фонд во время войны работает по принципу экстерриториальности: что нужно знать пенсионерам — Finance.ua

Пенсионный фонд во время войны работает по принципу экстерриториальности: что нужно знать пенсионерам Сегодня 17:02 — Казна и Политика

Услуги в Пенсионном фонде Украины предоставляются по принципу экстерриториальности, что позволяет обслуживать граждан в избранном ими территориальном органе Фонда, то есть не привязываясь к прописке (зарегистрированному месту жительства).

Независимо от того, где человек зарегистрирован, в любой сервисный центр Пенсионного фонда Украины можно обратиться по вопросам:

— назначение/перерасчет пенсии;

— изменения способа выплаты;

— возобновление выплаты пенсии;

— перевод пенсионной выплаты по новому месту жительства;

— консультаций по вопросам пенсионного законодательства;

— предоставление информации из реестра застрахованных лиц;

— выдачи справок о размере пенсии, о нахождении на учете;

— выдачи пенсионных удостоверений;

— оформления пособия на погребение;

— других услуг.

Особое значение предоставление услуг по принципу экстерриториальности приобрело в условиях военного положения.

Сегодня граждане могут решать пенсионные вопросы в Фонде, находясь в более безопасных местах Украины. Также большинство услуг можно получить дистанционно в личном кабинете на веб-портале электронных услуг Пенсионного фонда Украины (portal.pfu.gov.ua) или с помощью мобильного приложения «Пенсионный фонд».

На пенсии По материалам:

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