Пенсионный фонд во время войны работает по принципу экстерриториальности: что нужно знать пенсионерам — Finance.ua

Пенсионный фонд во время войны работает по принципу экстерриториальности: что нужно знать пенсионерам
Услуги в Пенсионном фонде Украины предоставляются по принципу экстерриториальности, что позволяет обслуживать граждан в избранном ими территориальном органе Фонда, то есть не привязываясь к прописке (зарегистрированному месту жительства).
Независимо от того, где человек зарегистрирован, в любой сервисный центр Пенсионного фонда Украины можно обратиться по вопросам:
— назначение/перерасчет пенсии;
— изменения способа выплаты;
— возобновление выплаты пенсии;
— перевод пенсионной выплаты по новому месту жительства;
— консультаций по вопросам пенсионного законодательства;
— предоставление информации из реестра застрахованных лиц;
— выдачи справок о размере пенсии, о нахождении на учете;
— выдачи пенсионных удостоверений;
— оформления пособия на погребение;
— других услуг.
Особое значение предоставление услуг по принципу экстерриториальности приобрело в условиях военного положения.
Сегодня граждане могут решать пенсионные вопросы в Фонде, находясь в более безопасных местах Украины. Также большинство услуг можно получить дистанционно в личном кабинете на веб-портале электронных услуг Пенсионного фонда Украины (portal.pfu.gov.ua) или с помощью мобильного приложения «Пенсионный фонд».
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