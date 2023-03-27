Пенсионный фонд Украины: Финансирование пенсий за март завершено — Finance.ua
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Пенсионный фонд Украины: Финансирование пенсий за март завершено

Казна и Политика
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Финансирование пенсий за март завершено. Об этом сообщил ПФУ.
На пенсионные выплаты направлено 57,6 млрд грн, в том числе 10,2 млрд грн — на выплату пенсий через АО «Укрпочта», 47,4 млрд грн — через уполномоченные банки.
Кроме того, в марте профинансировано:
  • 5,7 млрд грн — на жилищные субсидии и льготы;
  • 2,11 млрд грн — на страховые выплаты, в том числе 1,23 млрд грн — на оплату больничных.

Справка Finance.ua:

В настоящее время минимальная пенсия в Украине составляет 2 093 грн, а максимальная — 20 930 грн. Впрочем, правительство запланировало в марте провести индексацию пенсий. По расчетам Минсоцполитики, в среднем пенсии украинцев после индексации должны вырасти на 5%.
По материалам:
Finance.ua
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