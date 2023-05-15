Пенсионный Фонд профинансировал выплаты на май — Finance.ua

Пенсионный Фонд профинансировал выплаты на май Сегодня 19:29

Как сообщает Пенсионный Фонд, по состоянию на 14 мая профинансировано:

29,9 млрд грн — на пенсионные выплаты, в том числе 6,5 млрд — через АО «Укрпочта», 23,4 млрд грн — через уполномоченные банки;

2,9 млрд грн — на жилищные субсидии и льготы;

1594,7 млн грн — на страховые выплаты, в том числе 587,9 млн грн — на оплату больничных.

Напомним, пенсии по выслуге лет устанавливаются отдельным категориям граждан, занятым на работах, выполнение которых приводит к потере профессиональной трудоспособности или пригодности. Об этом рассказал глава правления Пенсионного фонда Украины Евгений Капинус. По его словам, условия назначения и продолжительность специального стажа работы, дающей право на назначение пенсии по выслуге лет, зависит от профессий/должностей, на которых работал человек, и закона, согласно которому назначается такая пенсия.

Справка Finance.ua:

в Украине сейчас насчитывается 11 миллионов пенсионеров на 13 миллионов застрахованных лиц, уплачивающих 22% ЕСВ, из которых 19% идет на погашение пенсий пенсионерам. Об этом рассказала министр социальной политики Оксана Жолнович. Она объясняет, что пенсии платятся из Пенсионного фонда Украины, наполняемого страховыми взносами. Это единый социальный взнос, который отчисляет каждый работодатель из заработной платы работника. Он составляет 22% от заработной платы.

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.