Пенсионный Фонд профинансировал выплаты на май — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Пенсионный Фонд профинансировал выплаты на май

11
Как сообщает Пенсионный Фонд, по состоянию на 14 мая профинансировано:
  • 29,9 млрд грн — на пенсионные выплаты, в том числе 6,5 млрд — через АО «Укрпочта», 23,4 млрд грн — через уполномоченные банки;
  • 2,9 млрд грн — на жилищные субсидии и льготы;
  • 1594,7 млн грн — на страховые выплаты, в том числе 587,9 млн грн — на оплату больничных.
Напомним, пенсии по выслуге лет устанавливаются отдельным категориям граждан, занятым на работах, выполнение которых приводит к потере профессиональной трудоспособности или пригодности. Об этом рассказал глава правления Пенсионного фонда Украины Евгений Капинус. По его словам, условия назначения и продолжительность специального стажа работы, дающей право на назначение пенсии по выслуге лет, зависит от профессий/должностей, на которых работал человек, и закона, согласно которому назначается такая пенсия.

Справка Finance.ua:

  • в Украине сейчас насчитывается 11 миллионов пенсионеров на 13 миллионов застрахованных лиц, уплачивающих 22% ЕСВ, из которых 19% идет на погашение пенсий пенсионерам. Об этом рассказала министр социальной политики Оксана Жолнович. Она объясняет, что пенсии платятся из Пенсионного фонда Украины, наполняемого страховыми взносами. Это единый социальный взнос, который отчисляет каждый работодатель из заработной платы работника. Он составляет 22% от заработной платы.
По материалам:
Finance.ua
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
Payment systems
О насРедакцияЭкспертыРекламаСпецпроектыУсловияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2023. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.