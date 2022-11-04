Пенсионная реформа: рассмотрение законопроекта отсрочено — нардеп Сегодня 16:25 — Казна и Политика

Парламент отсрочил рассмотрение законопроекта, предусматривающего введение накопительной пенсионной системы на неопределенное время.

Об этом сообщил первый заместитель главы Налогового комитета ВР Ярослав Железняк.

«И пока № 2683 о внедрении накопительной пенсионной системы рассматриваться в ближайшие дни не будет. Отложили на неопределенное время для дальнейших консультаций», — написал он в Telegram.

Как ранее сообщалось, законопроект по пенсионной реформе планировалось рассмотреть в парламенте на этой неделе.

Согласно представленному конце 2021 года проекту пенсионной реформы от Министерства финансов, будет предусматриваться отчисление взносов в размере 1% от зарплаты на личный накопительный счет.

В накопительном уровне пенсионной системы примут участие граждане, которым на момент его запуска будет меньше 55 лет. Для тех, кому к моменту запуска накопительного уровня будет 55 лет и больше, пенсионная система никак не изменится.

Предполагалось, что размер взносов в накопительный уровень в первый год его функционирования составит 1% от заработной платы. Источником его уплаты будет 22% ЕСВ, которые уменьшат на соответствующую сумму. То есть введение второго уровня пенсионной системы не должно создать дополнительной налоговой нагрузки ни на работодателей, ни на работников.

Економічна Правда По материалам:

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