Пенсионная реформа: рассмотрение законопроекта отсрочено — нардеп — Finance.ua
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Пенсионная реформа: рассмотрение законопроекта отсрочено — нардеп

Казна и Политика
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Парламент отсрочил рассмотрение законопроекта, предусматривающего введение накопительной пенсионной системы на неопределенное время.
Об этом сообщил первый заместитель главы Налогового комитета ВР Ярослав Железняк.
«И пока № 2683 о внедрении накопительной пенсионной системы рассматриваться в ближайшие дни не будет. Отложили на неопределенное время для дальнейших консультаций», — написал он в Telegram.
Как ранее сообщалось, законопроект по пенсионной реформе планировалось рассмотреть в парламенте на этой неделе.
Согласно представленному конце 2021 года проекту пенсионной реформы от Министерства финансов, будет предусматриваться отчисление взносов в размере 1% от зарплаты на личный накопительный счет.
В накопительном уровне пенсионной системы примут участие граждане, которым на момент его запуска будет меньше 55 лет. Для тех, кому к моменту запуска накопительного уровня будет 55 лет и больше, пенсионная система никак не изменится.
Предполагалось, что размер взносов в накопительный уровень в первый год его функционирования составит 1% от заработной платы. Источником его уплаты будет 22% ЕСВ, которые уменьшат на соответствующую сумму. То есть введение второго уровня пенсионной системы не должно создать дополнительной налоговой нагрузки ни на работодателей, ни на работников.
По материалам:
Економічна Правда
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