Пенсионеры имеют право на доплаты до 570 гривен: категории — Finance.ua

Пенсионеры имеют право на доплаты до 570 гривен: категории Сегодня 16:00 — Казна и Политика

Кроме пенсии, многие пенсионеры имеют право на дополнительные выплаты. Их размер колеблется от 150 до 570 гривен. При этом уплачиваются эти суммы ежемесячно.

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Доплаты к пенсиям по возрасту

Эти надбавки устанавливаются при достижении определенного возраста. Главное условие — размер пенсии не должен превышать 10 340 гривен.

В зависимости от возраста пенсионеры могут получать следующие доплаты:

300 грн в возрасте от 70 до 75 лет;

в возрасте от 70 до 75 лет; 456 грн в возрасте от 75 грн до 80,

в возрасте от 75 грн до 80, 570 грн украинцы от 80 лет.

Надбавка за сверхстаж

1% размера пенсии. Однако только на 1% минимального размера пенсии по возрасту. Как сообщают в ПФУ, согласно статье 28 Закона «Об общеобязательном государственном пенсионном страховании», за каждый полный год страхового стажа, превышающего 35 лет для мужчин и 30 лет для женщин, пенсия увеличивается наразмера пенсии. Однако только на 1% минимального размера пенсии по возрасту.

Главное, чтобы размер пенсии, рассчитанный согласно статье 27 Закона, превышал прожиточный минимум для нетрудоспособных лиц, тогда доплата будет рассчитываться исходя из этого минимума. В ПФУ напомнили, что пенсионерам, продолжающим работать, перерасчет доплаты за дополнительный стаж производится после их увольнения с работы.

В настоящее время размер прожиточного минимума для лиц, потерявших трудоспособность, составляет 2093 грн. Получается, что максимальный размер доплаты составляет 1% этой суммы, а это 20,93 грн за один дополнительный год стажа. То есть если женщина отработала официально 35 лет, то доплата к пенсии будет составлять 20,93 Х 5 = 104,5 гривен.

Надбавка за детей

Если на иждивении у пенсионера дети до 18 лет, то за каждого ребенка государство доплачивает по 150 гривен. Эти деньги доплачивают дополнительно к пенсиям по возрасту, инвалидности и выслуге лет, назначенным в соответствии с Законами Украины «О пенсионном обеспечении» и «Об общеобязательном государственном пенсионном страховании».

Для оформления этой надбавки следует обратиться с заявлением в отделение Пенсионного фонда Украины по месту получения пенсии. С собой нужно взять документы, которые удостоверяют личность, подтверждают родственные отношения с иждивенцем, его возраст и доказывают его нахождение на иждивении заявителя.

Доплата за донорство

Согласно Закону Украины О донорстве крови и ее компонентам, почетные доноры могут получать доплату в размере 258,90 гривен в месяц.

Статус почетного донора предоставляется гражданам, сдавшим бесплатно 40 разовых максимально допустимых доз крови или 60 разовых максимальных допустимых доз плазмы.

При увеличении размера прожиточного минимума эта доплата увеличивается.

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