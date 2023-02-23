Пенсионеры 2 года бесплатно жили в отеле: на пару подали в суд — Finance.ua
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Пенсионеры 2 года бесплатно жили в отеле: на пару подали в суд

Криминал
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Пенсионеры 2 года бесплатно жили в отеле: на пару подали в суд
Пенсионеры 2 года бесплатно жили в отеле: на пару подали в суд
Пятизвездочный Nassauer Hof в немецком городе Висбадене подал в суд на супругов, проживавших в нем бесплатно в течение двух лет. Администрация заведения утверждает, что мошенники придумывали разные истории, чтобы получить отсрочку оплаты. Об этом сообщает SWR.

Что там произошло

Летом 2019 года 60-летний мужчина, его жена и собака заселились в гостиницу Nassauer Hof, оплатив 5600 евро задатка, но при этом отказались платить за проживание.
Мужчина жаловался на тараканов в номере, заплесневевшие грецкие орехи, волосы в канализации и грязные столовые приборы — каждый раз изобретательный мужчина находил все новые аргументы, чтобы не платить за проживание.
Позже он утверждал, что лечится от рака в Висбадене, потому стал неплатежеспособным, а налоговая арестовала его счета.
Гостю верили, что он в конце концов заплатит, поскольку он был «элегантно одет» и выглядел «правдоподобно», однако он и дальше отказывался платить за проживание в гостинице. Все изменилось в конце 2021 года, когда работу начал новый менеджер.
Пара выселилась через несколько недель и переехала в другую гостиницу в Висбадене, но их выселили оттуда после почти четырех месяцев за неуплату.
Согласно обвинительному акту, только расходы на проживание в двухместном номере роскошной гостиницы Nassauer Hof составили 145 тыс. евро. Кроме того, супруги пользовались обслуживанием номеров и мини-баром, ели в собственном ресторане отеля, а также посещали процедуры в спа-центре — это привело к расходам на более 92 тыс. евро, которые пара, конечно, не оплатила.
Сам обвиняемый признался, что действительно жил в гостинице, но не имел возможности оплатить счета и обнаружил «серьезные недостатки» в отеле.
По материалам:
Фокус
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