Пенсионеры 2 года бесплатно жили в отеле: на пару подали в суд — Finance.ua

Пенсионеры 2 года бесплатно жили в отеле: на пару подали в суд Сегодня 18:49 — Криминал

Пенсионеры 2 года бесплатно жили в отеле: на пару подали в суд

Пятизвездочный Nassauer Hof в немецком городе Висбадене подал в суд на супругов, проживавших в нем бесплатно в течение двух лет. Администрация заведения утверждает, что мошенники придумывали разные истории, чтобы получить отсрочку оплаты. Об этом сообщает SWR

Что там произошло

Летом 2019 года 60-летний мужчина, его жена и собака заселились в гостиницу Nassauer Hof, оплатив 5600 евро задатка, но при этом отказались платить за проживание.

Мужчина жаловался на тараканов в номере, заплесневевшие грецкие орехи, волосы в канализации и грязные столовые приборы — каждый раз изобретательный мужчина находил все новые аргументы, чтобы не платить за проживание.

Позже он утверждал, что лечится от рака в Висбадене, потому стал неплатежеспособным, а налоговая арестовала его счета.

Гостю верили, что он в конце концов заплатит, поскольку он был «элегантно одет» и выглядел «правдоподобно», однако он и дальше отказывался платить за проживание в гостинице. Все изменилось в конце 2021 года, когда работу начал новый менеджер.

Пара выселилась через несколько недель и переехала в другую гостиницу в Висбадене, но их выселили оттуда после почти четырех месяцев за неуплату.

Согласно обвинительному акту, только расходы на проживание в двухместном номере роскошной гостиницы Nassauer Hof составили 145 тыс. евро. Кроме того, супруги пользовались обслуживанием номеров и мини-баром, ели в собственном ресторане отеля, а также посещали процедуры в спа-центре — это привело к расходам на более 92 тыс. евро, которые пара, конечно, не оплатила.

Сам обвиняемый признался, что действительно жил в гостинице, но не имел возможности оплатить счета и обнаружил «серьезные недостатки» в отеле.

Фокус По материалам:

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