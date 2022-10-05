Пенсии могут задерживаться: в Кабмине назвали основную причину — Finance.ua

Пенсии могут задерживаться: в Кабмине назвали основную причину Сегодня 17:00 — Казна и Политика

На фоне полномасштабного вторжения российской федерации в Украину экономическая ситуация значительно ухудшилась, из-за чего возникли проблемы с государственными выплатами.

Несмотря на то что пенсии с 1 октября официально повысили, в ближайшее время можно ожидать непродолжительных задержек с их получением.

Об этом сообщила министр социальной политики Украины Оксана Жолнович в интервью для издания « Mind.ua ».

Она отмечает, что теперь пенсии — это не первоочередное направление финансов, но такие выплаты также будут пытаться перечислять вовремя.

«Мы пережили сложную ситуацию в начале 2022 года и справились с ней — пенсии и соцвыплаты начисляются и выплачиваются в срок. В частности, мы видим прогнозируемый рост отчислений в Пенсионный фонд: поступления в январе-августе составили 330 млрд грн, это на 50 млрд грн больше, чем за аналогичный период прошлого года. Поэтому я уверена, что сможем выплачивать все пенсии и соцпомощь вовремя», — рассказала Жолнович.

Она объяснила, что в первую очередь деньги идут на финансирование Вооруженных сил Украины. После них речь идет о пенсионных и социальных выплатах. Такая система называется «конкуренция платежек».

«Если наша платежка приходит одновременно с платежкой ВСУ, то первой обработают платежку ВСУ. То есть платежка Минсоцполитики будет ждать, пока соберут деньги для военных. Но мы — вторые на очереди, поэтому, как правило, задержки через Казначейство незначительны и преимущественно технические. Конечно, полномасштабная война вносит свои коррективы не только в доходную часть бюджета, но и в необходимость перенаправления средств по приоритетным направлениям, в том числе военным», — сообщила министр.

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