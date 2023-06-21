Pegasus Airlines запустит новый рейс из Кракова — Finance.ua

Pegasus Airlines запустит новый рейс из Кракова
Турецкая авиакомпания Pegasus Airlines увеличивает количество направлений из польских городов и открывает еще одно сообщение из Кракова. Полетит в столицу Турции — Анкару.
Полеты начнут с 10 июля этого года. Ранее авиакомпания открыла маршрут из Анкары в Варшаву.
- Краков — Анкара: с 10 июля 2023 года, дважды в неделю.
Рейсы будут обслуживать в понедельник и четверг.
Купить дешевые билеты вы можете в официальном приложении и на сайте авиакомпании flypgs.com.
Wizz Air открыла два новых рейса
Венгерская бюджетная авиакомпания Wizz Air продолжает расширять свою сеть пассажирских перевозок. В этот раз планирует два новых направления из Европы в Египет. Так, лоукостер полетит из Италии и Венгрии в Египет.
- Будапешт — Каир (Сфинкс): с 31 октября 2023, трижды в неделю;
- Милан (Мальпенса) — Хургада: с 31 октября 2023, дважды в неделю.
Билеты на новые направления можно купить на официальном сайте Wizzair.com. Для поиска билетов удобно пользоваться календарем цен на месяц от Wizz Air. Также можно воспользоваться удобным поисковиком kiwi.com.
Кстати, у Finance.ua появилась своя страница в Instagram. Подписывайтесь — будет ярко, интересно и полезно для вашего 👛 кошелька. 👇Присоединяйтесь к Instagram Finance.ua
Поделиться новостью