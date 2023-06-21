Pegasus Airlines запустит новый рейс из Кракова — Finance.ua

Pegasus Airlines запустит новый рейс из Кракова Сегодня 13:24 — Фондовый рынок

Турецкая авиакомпания Pegasus Airlines увеличивает количество направлений из польских городов и открывает еще одно сообщение из Кракова. Полетит в столицу Турции — Анкару.

Полеты начнут с 10 июля этого года. Ранее авиакомпания открыла маршрут из Анкары в Варшаву.

Краков — Анкара: с 10 июля 2023 года, дважды в неделю.

Рейсы будут обслуживать в понедельник и четверг.

Купить дешевые билеты вы можете в официальном приложении и на сайте авиакомпании flypgs.com.

Wizz Air открыла два новых рейса

Венгерская бюджетная авиакомпания Wizz Air продолжает расширять свою сеть пассажирских перевозок. В этот раз планирует два новых направления из Европы в Египет. Так, лоукостер полетит из Италии и Венгрии в Египет.

Будапешт — Каир (Сфинкс): с 31 октября 2023, трижды в неделю;

Милан (Мальпенса) — Хургада: с 31 октября 2023, дважды в неделю.

Билеты на новые направления можно купить на официальном сайте Wizzair.com. Для поиска билетов удобно пользоваться календарем цен на месяц от Wizz Air. Также можно воспользоваться удобным поисковиком kiwi.com.

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Телеканал 24 По материалам:

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