​PayPal добавила криптовалютные услуги в мобильное приложение — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

​PayPal добавила криптовалютные услуги в мобильное приложение

Финтех и Карты
59
​PayPal добавила криптовалютные услуги в мобильное приложение
​PayPal добавила криптовалютные услуги в мобильное приложение
Компания PayPal сообщила в своем официальном аккаунте Twitter о полноценной интеграции криптовалют в мобильное приложение платежной системы.
Известно, что теперь для покупки, продажи, хранения и передачи пользователям мобильного приложения PayPal доступны биткоин (BTC), Bitcoin Cash (BCH), Ethereum (ETH) и Litecoin (LTC).
PayPal впервые запустила криптоприложение в конце 2020 года, которое позволяло покупать, продавать и хранить BTC, ETH, BCH и LTC. Однако ранее цифровые активы нельзя было вывести на внешние кошельки. С июня 2022 г. эта возможность появилась в ограниченном режиме для некоторых пользователей США. В настоящее время операции с криптовалютой в приложении производятся без ограничений.
Минимальная сумма операции покупки криптовалюты составляет $1. Программа предлагает кастодиальные услуги, а также образовательные материалы. Для использования криптовалюты как способа оплаты покупок необходимо заполнить в приложении налоговую форму W-9. После этого при необходимости программа самостоятельно конвертирует цифровые активы в доллары США или любую другую валюту без дополнительных комиссий.
Кстати, на криптовалютной бирже EXMO можно просто начать путь в трейдинге. Интуитивный интерфейс помогает разобраться в мире криптовалют даже новичкам. Биржа, работающая в Украине, Польше и других странах, постоянно расширяет функционал, пополняет список активов более чем 2 миллионам трейдеров со всего мира.

Начать зарабатывать на EXMO

По материалам:
cryptomisto
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
Payment systems
О насРедакцияЭкспертыРекламаСпецпроектыУсловияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2022. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Пр-т С.Бандеры 13-В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.