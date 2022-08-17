​PayPal добавила криптовалютные услуги в мобильное приложение — Finance.ua

​PayPal добавила криптовалютные услуги в мобильное приложение Сегодня 11:46 — Финтех и Карты

​PayPal добавила криптовалютные услуги в мобильное приложение

Компания PayPal сообщила в своем официальном аккаунте Twitter о полноценной интеграции криптовалют в мобильное приложение платежной системы.

Известно, что теперь для покупки, продажи, хранения и передачи пользователям мобильного приложения PayPal доступны биткоин (BTC), Bitcoin Cash (BCH), Ethereum (ETH) и Litecoin (LTC).

PayPal впервые запустила криптоприложение в конце 2020 года, которое позволяло покупать, продавать и хранить BTC, ETH, BCH и LTC. Однако ранее цифровые активы нельзя было вывести на внешние кошельки. С июня 2022 г. эта возможность появилась в ограниченном режиме для некоторых пользователей США. В настоящее время операции с криптовалютой в приложении производятся без ограничений.

Минимальная сумма операции покупки криптовалюты составляет $1. Программа предлагает кастодиальные услуги, а также образовательные материалы. Для использования криптовалюты как способа оплаты покупок необходимо заполнить в приложении налоговую форму W-9. После этого при необходимости программа самостоятельно конвертирует цифровые активы в доллары США или любую другую валюту без дополнительных комиссий.

Кстати, на криптовалютной бирже EXMO можно просто начать путь в трейдинге. Интуитивный интерфейс помогает разобраться в мире криптовалют даже новичкам. Биржа, работающая в Украине, Польше и других странах, постоянно расширяет функционал, пополняет список активов более чем 2 миллионам трейдеров со всего мира.

cryptomisto По материалам:

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