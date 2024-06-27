Payoneer в приложении ПУМБ Online: получайте платежи из-за границы без комиссии банка — Finance.ua

ПАРТНЕРСКАЯ Payoneer в приложении ПУМБ Online: получайте платежи из-за границы без комиссии банка Сегодня 09:50 — Финтех и Карты

Payoneer в приложении ПУМБ Online: получайте платежи из-за границы без комиссии банка

Используете Payoneer для решения финансовых вопросов? Теперь в приложении ПУМБ Online можно просматривать доступный баланс, делиться реквизитами и выводить средства из аккаунта Payoneer на свой счет в ПУМБ.

Сервис доступен все клиентам ПУМБ: уже существующим и новым. Чтобы получить карту банка, достаточно загрузить приложение ПУМБ, зарегистрироваться с помощью Дії, паспорта или ID карты и открыть карточный счет в банке. После этого весь спектр финансовых услуг, включая международные переводы и платежи, станет доступным.

Как перевести средства с Payoneer в приложении ПУМБ Online:

• зайдите в аккаунт Payoneer в ПУМБ Online (раздел «Платежи» — «Международные переводы»).

• Выберите баланс, с которого хотите перевести средства, и нажмите «Вывести средства», укажите сумму перевода и выберите счет в ПУМБ для зачисления.

• Проверьте введенные данные, нажмите кнопку «Перевести» и введите ОТР-пароль.

Особенности и преимущества вывода средств из аккаунта Payoneer на счет в ПУМБ:

• Минимальная сумма на вывод средств — 10 USD/EUR.

• Вывести средства можно в валютах USD и EUR.

• 0% — комиссия ПУМБ

• 3% — комиссия Payoneer

• В день можно осуществить максимум 5 выводов средств на сумму не более 5 000 USD/EUR.

ПУМБ По материалам:

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