Payoneer в приложении ПУМБ Online: получайте платежи из-за границы без комиссии банка — Finance.ua
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Payoneer в приложении ПУМБ Online: получайте платежи из-за границы без комиссии банка

Финтех и Карты
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Payoneer в приложении ПУМБ Online: получайте платежи из-за границы без комиссии банка
Payoneer в приложении ПУМБ Online: получайте платежи из-за границы без комиссии банка
Используете Payoneer для решения финансовых вопросов? Теперь в приложении ПУМБ Online можно просматривать доступный баланс, делиться реквизитами и выводить средства из аккаунта Payoneer на свой счет в ПУМБ.
Сервис доступен все клиентам ПУМБ: уже существующим и новым. Чтобы получить карту банка, достаточно загрузить приложение ПУМБ, зарегистрироваться с помощью Дії, паспорта или ID карты и открыть карточный счет в банке. После этого весь спектр финансовых услуг, включая международные переводы и платежи, станет доступным.
Как перевести средства с Payoneer в приложении ПУМБ Online:
• зайдите в аккаунт Payoneer в ПУМБ Online (раздел «Платежи» — «Международные переводы»).
• Выберите баланс, с которого хотите перевести средства, и нажмите «Вывести средства», укажите сумму перевода и выберите счет в ПУМБ для зачисления.
• Проверьте введенные данные, нажмите кнопку «Перевести» и введите ОТР-пароль.
Особенности и преимущества вывода средств из аккаунта Payoneer на счет в ПУМБ:
• Минимальная сумма на вывод средств — 10 USD/EUR.
• Вывести средства можно в валютах USD и EUR.
• 0% — комиссия ПУМБ
• 3% — комиссия Payoneer
• В день можно осуществить максимум 5 выводов средств на сумму не более 5 000 USD/EUR.
По материалам:
ПУМБ
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