ПАСЕ признала россию диктатурой — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

ПАСЕ признала россию диктатурой

50
ПАСЕ признала россию диктатурой
ПАСЕ признала россию диктатурой
Парламентская ассамблея Совета Европы (ПАСЕ) признала россию диктатурой и призвала все государства Совета Европы не признавать легитимность главы россии пути после завершения его действующего срока.
Об этом сообщается в Telegram Министерства иностранных дел Украины со ссылкой на главу ведомства Дмитрия Кулебу, который поблагодарил ПАСЕ за мощное голосование.
«Я приветствую сегодняшнюю резолюцию ПАСЕ, которая признает россию диктатурой. Более 20 лет неконституционного единоличного правления привело к преступлениям в стране и за ее пределами. Я приветствую призыв к 46 странам в Совете Европы признать путина нелегитимным по истечении его текущего срока».

Что предшествовало

Ранее Комитет Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) по правовым вопросам и правам человека выразил обеспокоенность легитимностью поправок к конституции россии, которые позволили руководителю этой страны путину оставаться у власти до 2036 года, признав рф диктатурой.
Комитет единогласно одобрил проект резолюции и напомнил о выводах Венецианской комиссии Совета Европы о том, что «отказ от ограничения срока полномочий для действующего президента нарушает как российскую конституцию, так и международные правовые принципы».
До этого Парламентская ассамблея Совета Европы приняла резолюцию «Дальнейшая эскалация агрессии российской федерации против Украины», в которой признала российский режим террористическим и признала, что агрессия против Украины началась в 2014 году.

Борітеся — поборете! Слава Україні!

По материалам:
УНІАН
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
Payment systems
О насРедакцияЭкспертыРекламаСпецпроектыУсловияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2023. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.