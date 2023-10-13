ПАСЕ признала россию диктатурой — Finance.ua

ПАСЕ признала россию диктатурой Сегодня 14:45

ПАСЕ признала россию диктатурой

Парламентская ассамблея Совета Европы (ПАСЕ) признала россию диктатурой и призвала все государства Совета Европы не признавать легитимность главы россии пути после завершения его действующего срока.

Об этом сообщается в Telegram Министерства иностранных дел Украины со ссылкой на главу ведомства Дмитрия Кулебу, который поблагодарил ПАСЕ за мощное голосование.

«Я приветствую сегодняшнюю резолюцию ПАСЕ, которая признает россию диктатурой. Более 20 лет неконституционного единоличного правления привело к преступлениям в стране и за ее пределами. Я приветствую призыв к 46 странам в Совете Европы признать путина нелегитимным по истечении его текущего срока».

Что предшествовало

Ранее Комитет Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) по правовым вопросам и правам человека выразил обеспокоенность легитимностью поправок к конституции россии, которые позволили руководителю этой страны путину оставаться у власти до 2036 года, признав рф диктатурой.

Комитет единогласно одобрил проект резолюции и напомнил о выводах Венецианской комиссии Совета Европы о том, что «отказ от ограничения срока полномочий для действующего президента нарушает как российскую конституцию, так и международные правовые принципы».

До этого Парламентская ассамблея Совета Европы приняла резолюцию «Дальнейшая эскалация агрессии российской федерации против Украины», в которой признала российский режим террористическим и признала, что агрессия против Украины началась в 2014 году.

Борітеся — поборете! Слава Україні!

УНІАН По материалам:

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