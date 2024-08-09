Парень из Харькова снял видео о криптобирже и получил среднюю месячную зарплату — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы
ПАРТНЕРСКАЯ

Парень из Харькова снял видео о криптобирже и получил среднюю месячную зарплату

Криптовалюта
119
Парень из Харькова снял видео о криптобирже и получил среднюю месячную зарплату
Парень из Харькова снял видео о криптобирже и получил среднюю месячную зарплату
Недавно CoinW Украина проводила АМА сессию с несколькими блогерами с целью увеличения осведомленности людей о криптовалютах и безопасности в интернете. На АМА сессии один из участников, как он представился Юрий из Харькова рассказал как он заработал среднюю месячную зарплату за пару часов.
В марте этого года Юрий увидел новость на крипто портале Forklog, что криптобиржа CoinW начислит до 1000 USDT за видеообзор. Сначала он не поверил, что можно получить такую награду, но исходя из большого количества свободного времени принял решение участвовать. Харьковчанин рассказал, что не является профессиональным трейдером, а лишь время от времени торгует на спотовом и фьючерсном рынках. По отзывам в интернете он скачал программу OBS для записи видео с экрана и сделал видеообзор своей стратегии торговли на фьючерсах и возможности заработка на стейкинге до 50% годовых. Автор загрузил видео на свой новый недавно созданный канал и оно набрало более 1,000 просмотров уже в первые сутки. Юрий не ожидал такого эффекта, но очень обрадовался. Но еще более радостным стал день когда на его балансе оказалось 500 USDT, что примерно около 21,000 гривен или средняя месячная зарплата в Украине. Оказалось это награда за созданный видеообзор от криптобиржи CoinW.
Сейчас биржа CoinW объявила о запуске второго этапа конкурса по созданию контента с призовым фондом $100,000. Конкурс продлится до конца августа. Правила остались аналогичными, однако теперь можно так же создавать текстовые посты о CoinW в Telegram каналах.
Все новички могут дополнительно получить до 380 USDT за простые действия. (Регистрация, депозит и торговый объем).
На АМА сессии так же обсуждались правила безопасности владения криптовалютами. Как выбрать биржу для торговли и как PoR (Подтверждение резервов биржи) влияют на безопасность централизованных бирж.
По материалам:
CoinW
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
Payment systems
О насРедакцияРедакционная политикаПолитика ИИЭкспертыРекламаСпецпроектыПравила пользованияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2024. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками "Партнерская", "Промо", "Акция", "Мнение", "Спецпроект", "Партнерский проект" размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.