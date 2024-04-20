Палата представителей США одобрила закон о помощи Украине — Finance.ua

Палата представителей США одобрила закон о помощи Украине
Палата представителей США проголосовала за законопроект о предоставлении финансовой помощи Украине.
За одобрение проекта проголосовали 311 конгрессменов в Палате представителей, против высказались 112.
Документ предусматривает выделение 60,84 миллиарда долларов в помощь Украине.
23,2 млрд долларов останутся в США и будут потрачены на пополнение американских запасов.
Также в кредит Украине предоставят 7,85 млрд долларов. Его сможет списать президент США после выборов, которые пройдут 5 ноября 2024 года.
Куда направят средства
- 13,8 млрд долларов — на закупку передовых систем вооружений, оборонной продукции и оборонных услуг для Украины;
- 11,3 млрд долларов — на текущие военные операции США в Европе;
- 26 млн долларов — на продолжение надзора и подотчетности с помощью, предоставляемой Украине.
По словам Ярослава Железняка, это еще не финальное голосование в Конгрессе.
Что будет дальше
- голосование за последний закон в пакете за Израиль;
- далее все 4 законопроекта объединяют и делают правкой в сенатскую версию;
- далее Сенат должен взять его сегодня в работу и провести первое голосование (60+);
- и вот когда во втором голосовании (оно может быть и через пару дней), то тогда уже все.
После одобрения сенаторами законопроект должен быть передан на подпись президенту США Джону Байдену.
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