Палата представителей США одобрила закон о помощи Украине — Finance.ua

Палата представителей США одобрила закон о помощи Украине Сегодня 21:14 — Казна и Политика

Палата представителей США одобрила закон о помощи Украине

Палата представителей США проголосовала за законопроект о предоставлении финансовой помощи Украине.

За одобрение проекта проголосовали 311 конгрессменов в Палате представителей, против высказались 112.

Документ предусматривает выделение 60,84 миллиарда долларов в помощь Украине.



23,2 млрд долларов останутся в США и будут потрачены на пополнение американских запасов.

Также в кредит Украине предоставят 7,85 млрд долларов. Его сможет списать президент США после выборов, которые пройдут 5 ноября 2024 года.

Куда направят средства

13,8 млрд долларов — на закупку передовых систем вооружений, оборонной продукции и оборонных услуг для Украины;

11,3 млрд долларов — на текущие военные операции США в Европе;

26 млн долларов — на продолжение надзора и подотчетности с помощью, предоставляемой Украине.

По словам Ярослава Железняка, это еще не финальное голосование в Конгрессе.

Что будет дальше

голосование за последний закон в пакете за Израиль;

далее все 4 законопроекта объединяют и делают правкой в ​​сенатскую версию;



далее Сенат должен взять его сегодня в работу и провести первое голосование (60+);



и вот когда во втором голосовании (оно может быть и через пару дней), то тогда уже все.



После одобрения сенаторами законопроект должен быть передан на подпись президенту США Джону Байдену.

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