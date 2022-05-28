Падение гривны точно будет: эксперт озвучил ориентировочную дату — Finance.ua

Падение гривны точно будет: эксперт озвучил ориентировочную дату

Сегодня 13:05 — Валюта

На следующую неделю с 30 по 5 июня эксперты прогнозируют средний курс доллара на уровне 36-38 гривен. При этом появляется все больше сигналов о том, что падение экономики в нашей стране все же происходит.

Об этом сообщил аналитик компании «Центр биржевых технологий» Максим Орищак в комментарии «Сегодня».

По словам эксперта, большой люфт в прогнозе (2 гривны) объясняется тем, что на рынке наблюдается слишком высокий уровень спекуляций.

«Отмена ограничений на курс продажи валюты банками спровоцировала рост гривны к доллару с уровня 38,4 до 36,5 грн. В то же время мы получаем новости о дефиците бюджета страны, сокращении пенсионных и социальных выплат, задержке кредитования со стороны других стран, а также помним, что в стране еще идет война и разрушение инфраструктуры не прекращаются», — сообщил Орищак.

Он добавил, что падение гривны точно произойдет, ведь для страны наступает очень непростой период на фоне увеличения количества сигналов о падении экономики.

«Уже сейчас обязательна, в некоторых местах, оплата товаров банковскими картами. Это делают для того, чтобы деньги из системы не вытекали. Как только страна будет иметь сложности с выплатами по внешним долговым обязательствам, появится риск дефолта, который попробуют оттянуть по времени, но не отменят совсем», — говорит аналитик.

Аналитик резюмировал, что гривна будет продолжать постепенно падать уже с июня этого года, если боевые действия не прекратятся и Украина не перейдет на этап восстановления экономики.

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