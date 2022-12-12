Падение экономики Украины замедлилось: Госстат оценил потери за последний квартал — Finance.ua

Падение экономики Украины замедлилось: Госстат оценил потери за последний квартал Сегодня 09:03 — Казна и Политика

Государственная служба статистики обнародовала первую оценку реального валового внутреннего продукта (ВВП) Украины в ІІІ квартале 2022 года. Экономика упала на 30,8% по сравнению с аналогичным периодом 2021 года.

Об этом сообщает Госстат

В то же время по сравнению со II кварталом 2022 года (с учетом сезонного фактора) рост составил 9,0%.

По оценке Госстата, в I квартале наблюдалось падение ВВП на 15,1%, во втором — 37,2%.

Напомним, Национальный банк Украины прогнозирует падение валового внутреннего продукта (ВВП) Украины в 2022 году на 31,5%. В 2023 году экономика вырастет на 4,0%, в 2024 году — на 5,2%.

По прогнозу правительства, реальный ВВП вырастет на 3,2% после падения на 32,0% в 2022 году.

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.