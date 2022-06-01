Озвучена цена, по которой «Нафтогаз» будет продавать газ тепловикам — Finance.ua

Кабинет Министров обязал газоснабжающую компанию «Нефтегаз Трейдинг» с 1 июня по 31 июля 2022 года реализовывать газ производителям тепловой энергии, в том числе ОСМД, ЖСК, в объемах, необходимых для обеспечения горячего водоснабжения, по цене 7,42 грн (с учетом НДС) за куб. м.
Соответствующее постановление Правительства от 31 мая № 637 обнародовано на правительственном портале.
Также отмечается, что к цене прибавляется тариф на услуги по транспортировке природного газа и коэффициент, применяемый при заказе мощности на сутки вперед.
Согласно постановлению, на «Нафтогаз Трейдинг» возлагаются спецобязательства по обеспечению реализации газа производителям тепловой энергии, а НАК «Нафтогаз Украины» — по обеспечению «Нафтогаз трейдинга» соответствующим ресурсом газа.
Цены на газ
Компания «Нафтогаз Трейдинг» в рамках трехлетних договоров планирует повысить цены на газ для предприятий тепловой коммунальной энергетики более чем втрое — до 29,392 тыс.грн/тыс. куб. м (с НДС).
Вместе с тем, в «Нафтогазе» уверяют, что тарифы на газ и тепло для украинцев не изменятся. Как заявили в компании, предполагается, что часть международной финансовой помощи будет использована для сдерживания повышения тарифов.
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