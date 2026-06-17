Ответственность за экологические правонарушения: какие штрафы предлагают Сегодня 09:33 — Казна и Политика

Кабинет министров зарегистрировал в Верховной Раде законопроект, предусматривающий существенное увеличение размеров штрафов за загрязнение земель, воздуха, воды и моря. За отдельные виды преступлений будет предусмотрено лишение свободы на срок от 5 до 10 лет.

Об этом говорится в законопроекте № 15327

Согласно законопроекту, предлагается установить, что нарушение порядка осуществления оценки влияния на окружающую среду, требований экологической безопасности при проектировании, размещении, строительстве, реконструкции, вводе в эксплуатацию, эксплуатации и ликвидации предприятий, сооружений, передвижных средств и других объектов, если это создало опасность для жизни, здоровья людей или окружающей среды, будет наказываться штрафом от одной тысячи до трех тысяч не облагаемых налогом минимумов доходов граждан или лишением свободы на срок от трех до пяти лет.

Также может применяться лишение права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью сроком до трех лет или без такого.

Штрафы

То есть, штраф за такое нарушение предлагается установить от 17 тыс. до 51 тыс. гривен. За такое нарушение предусмотрено лишение свободы на срок от пяти до десяти лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет.

За вышеуказанные действия, совершенные повторно или по предварительному сговору группой лиц, или если они причинили существенный ущерб, предлагается установить штраф от 102 тыс. до 170 тыс. гривен или лишение свободы сроком от четырех до семи лет с дополнительным наказанием в виде запрета занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью.

Если такие действия повлекли за собой гибель людей, чрезвычайную экологическую ситуацию или другие тяжелые последствия, правительство предлагает наказывать виновных лишением свободы на срок от пяти до десяти лет.

В документе указано, что существенным вредом считается ущерб, который в сто или более раз превышает не облагаемый налогом минимум доходов граждан.

В то же время для учета убытков НМДГ составляет не 17 гривен, а привязывается к налоговой социальной льготе, которая равна 50% прожиточного минимума для трудоспособного лица, установленного на 1 января текущего года.

Поскольку в 2026 году прожиточный минимум для трудоспособных лиц составляет 3028 грн, то для квалификации правонарушений один НМДГ равен 1514 грн.

УНН По материалам:

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