Отток средств из криптопродуктов вырос до $508 млн — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Отток средств из криптопродуктов вырос до $508 млн

Криптовалюта
10
Отток средств из криптопродуктов вырос до $508 млн
Отток средств из криптопродуктов вырос до $508 млн
В период с 17 по 21 февраля 2025 года отток капитала из криптопродуктов составил $508 млн, за последние две недели показатель вырос до около $924 млн. Перед этим за 18 недель в криптофонды поступило в общей сложности $29 млрд, говорится в еженедельном отчете CoinShares.
Эксперты считают, что негативные показатели обусловлены осторожностью инвесторов после инаугурации президента США Дональда Трампа и неопределенности торговых пошлин, инфляции и монетарной политики.
«Это также заметно в снижении торговой активности: объем торгов за неделю сократился с $22 млрд до $13 млрд», — говорится в сообщении.
В CoinShares заявили, что биткоин стал основным объектом продаж, потеряв $571 млн, в остальных продуктах на базе альткоинов положительные показатели.
Однако выделяется XRP с притоком средств на сумму $38,3 млн, а общий объем инвестиций в продукты на базе актива с середины ноября 2024 года достиг $819 млн, что отражает надежды инвесторов на возможное прекращение судебного иска со стороны Комиссии по ценным бумагам и биржам США.
По материалам:
incrypted
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
Payment systems
О насРедакцияРедакционная политикаПолитика ИИЭкспертыРекламаСпецпроектыПравила пользованияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2025. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками "Партнерская", "Промо", "Акция", "Мнение", "Спецпроект", "Партнерский проект" размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.