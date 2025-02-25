Отток средств из криптопродуктов вырос до $508 млн — Finance.ua

Отток средств из криптопродуктов вырос до $508 млн Сегодня 02:05 — Криптовалюта

Отток средств из криптопродуктов вырос до $508 млн

В период с 17 по 21 февраля 2025 года отток капитала из криптопродуктов составил $508 млн, за последние две недели показатель вырос до около $924 млн. Перед этим за 18 недель в криптофонды поступило в общей сложности $29 млрд, говорится в еженедельном отчете CoinShares

Эксперты считают, что негативные показатели обусловлены осторожностью инвесторов после инаугурации президента США Дональда Трампа и неопределенности торговых пошлин, инфляции и монетарной политики.

«Это также заметно в снижении торговой активности: объем торгов за неделю сократился с $22 млрд до $13 млрд», — говорится в сообщении.

В CoinShares заявили, что биткоин стал основным объектом продаж, потеряв $571 млн, в остальных продуктах на базе альткоинов положительные показатели.

Однако выделяется XRP с притоком средств на сумму $38,3 млн, а общий объем инвестиций в продукты на базе актива с середины ноября 2024 года достиг $819 млн, что отражает надежды инвесторов на возможное прекращение судебного иска со стороны Комиссии по ценным бумагам и биржам США.

incrypted По материалам:

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