Отмена выплат украинским мужчинам в Германии: что говорят эксперты — Finance.ua

Отмена выплат украинским мужчинам в Германии: что говорят эксперты Сегодня 18:10

Отмена выплат украинским мужчинам в Германии: что говорят эксперты

По итогам первого полугодия 2025 года в Германии резко сократилось количество просителей убежища.

В отчете ЕС отмечено, что с 1 января по 30 июня в Германии было зарегистрировано 65 495 заявлений о предоставлении убежища. Это на 43% меньше, чем за аналогичный период прошлого года.

Там пошли разговоры о том, чтобы отменить финансовую поддержку украинских мужчин призывного возраста.

Эксперт по внешней политике Штефан Майер настаивает, чтобы украинские мужчины призывного возраста в Германии больше не получали пособие. Об этом пишет BILD

Эти изменения могут затронуть более 150 тыс. людей.

Сколько людей получают пособие

По данным на июнь 2025 года, с начала полномасштабной войны из Украины в Германию приехали 304 144 украинских мужчин призывного возраста. При этом 49,54% из них получают социальное пособие.

Штефан Майер заявил, что украинские мужчины якобы «не имеют» права получать финансовую помощь.

Пособие для украинцев-мужчин призывного возраста пора отменить. Если почти 151 тыс. украинцев в возрасте от 18 до 63 лет получают от нас социальные выплаты, то что-то не так. Эта группа людей не имеет права на это социальное пособие и должна либо работать здесь, в Германии, либо проходить военную службу в Украине, — заявил он.

Реакция посольства Украины

Посольство Украины подчеркнуло, что проживание украинских мужчин за границей не запрещено законом.

Было бы неправильно обвинять всех украинских мужчин за границей в нарушении закона или уклонении от мобилизации. Проживание украинских мужчин за границей не запрещено. Для выезда нужны соответствующие документы, — объяснили в посольстве Украины.

Кроме того, в посольстве добавили, что значительная часть мужчин, проживающих в Германии, находятся там легально и зарегистрированы в системе воинского учета.

Напомним, ТОП-4 основания , как украинцам получить вид на жительство в Германии.

Ранее властная коалиция Германии приняла новый законопроект, отменяющий возможность быстрого получения гражданства для иностранцев.

А министр внутренних дел Германии Александр Добриндт намерен инициировать законодательные изменения, которые предусматривают запрет на подачу заявлений о воссоединении семей для беженцев без постоянного статуса.

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